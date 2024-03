Usikkerhed og bekymring hos beboere i Ølst skal imødegås med tilbud om samtaler og rådgivning.

Naboer til jordskreddet ved Nordic Waste vil blive tilbudt psykologsamtaler og en særlig hotline.

Det skriver Randers Kommune på sin hjemmeside.

Kommunen vil tage initiativ til at danne en såkaldt støtteorganisation, der skal tage hånd om den usikkerhed og de bekymringer, beboerne i landsbyen Ølst måtte have.

- Målet med støtteorganisationen er, at vi gerne vil imødekomme, at der opstår mange spørgsmål og mange tanker og bekymringer i Ølst, som er nabo til Nordic Waste-skadestedet, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers Kommune.

Kommunen er flere gange blevet kritiseret af beboere i Ølst for at have undladt at reagere på beboernes bekymringer og usikkerhed.

Men nu vil kommunen sætte ind med en bred palette af tilbud målrettet både familier, børn og unge.

Eksempelvis vil der være tilbud om psykologsamtaler for unge i alderen 20 til 24 år, ligesom sundhedsplejen vil tilbyde trivselssamtaler med børn efter behov.

Der vil også blive oprettet en hotline, hvor borgere fra Ølst kan ringe mellem klokken 9 og 16.

Ældre i Ølst, der er omfattet af kommunens ældrepleje, vil blive tilbudt omsorgssamtaler.

Forvaltningen vil også stille med en medarbejder, der med jævne mellemrum vil berette om nyt fra skadestedet, fremgår det af hjemmesiden.

Det undersøges også, om byens advokater vil tilbyde frivillig rådgivning og advokathjælp til borgerne i Ølst.

I januar kom det frem, at landsbyen risikerede at blive begravet under fem meter jord, hvis der ikke blev foretaget afværgeforanstaltninger.

Men lastbiler har nu fjernet så meget jord, at Randers Kommune betragter jordskreddet som stabiliseret.

De seneste fem dage har sydsiden af skreddet bevæget sig en meter, mens skreddet er gået i stå på nordsiden, fremgår det af kommunens hjemmeside.

- Det er lige nu ikke noget endegyldigt bud på, hvorfor jordskreddet er så stabilt, men vurderingen er, at det er lykkedes at få trukket meget vand ud af skreddet, skriver kommunen.

/ritzau/