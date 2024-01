Øl, vin og spiritus er til fest, men hvis hver dag bliver en fest, kan alkoholen blive til en sygdom.

Mere end 7000 mennesker henvendte sig sidste år til Alkolinjen.

Det er rekord mange.

Aldrig før har så mange personer med alkoholproblemer og deres pårørende søgt hjælp hos den gratis og anonyme rådgivning.

Det skriver Alkolinjen i en pressemeddelelse.

»Det har været et travlt år, hvor mange mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende har søgt rådgivning. Vi henviser langt de fleste til rusmiddelcentrene, og det kan få dem ud af et alkoholproblem. Så jo flere der kontakter os, jo bedre,« siger leder af Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm.

De 7000 henvendelser dækker både over besvarede og ubesvarede opkald.

»Vi har kunnet besvare godt halvdelen. Med udvidede åbningstider og flere rådgivere ville vi kunne hjælpe endnu flere,« lyder det fra Bjarne Stenger Elholm.

Er det så også nødvendigvis et tegn på, at der er kommet flere alkoholikere i Danmark?

Det er svært at sige.

Alkolinjen ved nemlig ikke med sikkerhed, hvorfor flere henvendte sig sidste år.

»Vi kender ikke de præcise årsager til, at flere søger hjælp, men det kan hænge sammen med, at vi taler mere åbent om vores alkoholforbrug og konsekvenser,« siger Bjarne Stenger Elholm.

Som noget nyt fik folk for nogle år siden mulighed for at chatte med rådgiverne på rådgivningslinjen, og i 2023 steg antallet af chats med 50 procent.

Det er nogenlunde lige mange personer med alkoholproblemer og deres pårørende, der ringer.

Flere mænd end kvinder henvender sig med et alkoholproblem, mens der er langt flere kvinder blandt pårørende, som søger vejledning.

De alkoholafhængige er i alle aldre, men der er flest i gruppen over 45 år.

»De står i forskellige livsfaser, som kan være skilsmisse eller sorg, men halvdelen fortæller også, at de oplever ensomhed. Langt de fleste henviser vi til et rusmiddelcenter eller en alkoholbehandling, hvor de kan få gratis behandling,« siger Bjarne Stenger Elholm.

Alkolinjen har eksisteret siden 2016, og rådgiverne er professionelle og aflønnede sygeplejersker og alkoholbehandlere.

Det er Sundhedsstyrelsen, der finansierer tjenesten.