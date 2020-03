Corona kan mærkes hos Scandic Hotels, da bookingerne dykker brat. Kæden hjemsender nu flere hundrede ansatte.

Scandic Hotels sender flere hundrede ansatte hjem som følge af coronavirusset, der har betydet et massivt fald i antallet af gæster.

Det oplyser hotelkæden i en pressemeddelelse.

Hjemsendelserne sker, efter at Dansk Erhverv og 3F fredag blev enige om at tillade hjemsendelser uden løn frem til 29. marts.

Den ordning skal være med til at sænke hotellernes omkostninger og bevare arbejdspladser på længere sigt. Scandic Hotels har 27 hoteller og omtrent 2000 ansatte i Danmark.

- Vi står i en dybt alvorlig situation, der har store konsekvenser for vores forretning, siger Søren Faerber, der er administrerende direktør for Scandic Hotels i Danmark.

- Med den nye aftale får vi mulighed for på kort sigt at bevare så mange arbejdspladser som muligt via midlertidige hjemsendelser, og vi har oplevet stor forståelse fra kollegerne i denne hidtil usete situation, siger han i pressemeddelelsen.

Der er endnu ikke sat et præcist tal på, hvor mange ansatte der bliver berørt.

Hotelkæden er i øjeblikket ved at se, hvordan bookingerne ser ud på det enkelte hotel og vil derfra vurdere, hvor der er behov for at sende ansatte hjem.

Scandic Hotels er langtfra den eneste kæde, der er ramt af coronavirusset.

Fredag varslede BC Hospitality Group, der ejer blandt Bella Sky og Crowne Plaza i København, 350 fyringer. Det svarer til mere end hver tredje af de 900 ansatte.

/ritzau/