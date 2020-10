20 bryllupper og fødselsdage ligger i den kommende tid i ordrebogen hos Bühlmann-koncernen, der driver en lang række hoteller samt en række spise- og cateringsteder.

Men de arrangementer kan koncernen godt vinke farvel til nu, grundet stramningen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10.

Det fortæller en grædefærdig Anemette Bühlmann, der er medejer af Bühlmann-koncernen, til Nordjyske.

Hun forstår ikke, at man i privaten må mødes i stort set ubegrænset antal, mens de professionelle skal begrænse sig hele tiden.

Hun mener, at de professionelle har langt bedre forudsætninger for at beskytte mod smitte, og hun understreger, at koncernen har haft selskaber og konferencer siden august, hvor der ikke har været meldinger om en eneste smittet.

Det frustrerer hotelejeren, at de skal blive ramt så hårdt hver gang, og hun savner en større tillid fra myndighederne til restaurationsbranchen.

»Jeg er normalt et meget optimistisk menneske, men lige nu er jeg nærmest grædefærdig. Det rammer een personligt, og det er meget svært at blive ved med at holde gejsten oppe,« siger Anemette Bühlmann til Nordjyske.

Koncernen har to til tre møder og konferencer om dagen, som Anemette Bühlmann frygter også vil blive aflyst på stribe, selvom de ikke er omfattet af forsamlingsforbuddet på ti personer.

Hun forudser, at helt op til 90 procent af de ellers tilladte arrangementer vil blive aflyste.