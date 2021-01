Peder Madsen er klar i mælet over for de danskere, der på det seneste er rejst på ferie i Dubai. Og er kommet hjem med coronasmitte.

»Må vi bede om en smule respekt – vi, der har måtte lukke vores forretninger: Hoteller, konferencecentre, restauranter, detailforretninger og serviceerhverv,« lyder det.

Og Peder Madsen ved, hvad han taler om, for han er som direktør på Hotel Koldingfjord selv én af dem, der har været ramt af coronanedlukningen herhjemme, mens andre er rejst mod varmere lufttemperaturer. Derfor har han i et Facebook-opslag delt sine synspunkter. Se hele opslaget nederst i artiklen

Her nævner han specifikt influenceren Alva Madsen, der i øjeblikket ferierer i ørkenstaten, men han skyder bredt mod alle, der har gjort det samme, fordi han ser, »hvordan uansvarligheden hos nogle blomstrer med rejser ud i en verden i en tid, hvor vores ansvarlige, danske myndigheder har meldt rejsestop«.

Og kritikken har opbakning. Peder Madsens Facebook-opslag er blevet liket mere end 5.100 gange, mens kommentarerne er væltet ind:

»Godt skrevet, det er simpelthen topmålet af selvcentreret egoisme.«

»Godt brølt, Peder.«

»Kunne ikke være mere enig:«

»En velplaceret mavepumper, præcis i solar plexus. Forstår til fulde din disrespekt for det manglende samfundssind.«

»Tak for et par flotte og ærlige ord. Der er brug for flere af din art i denne tid.«

Hoteldirektøren påpeger ligeledes paradokset i at folk rejser ud og bringer ny smitte med ind i Danmark, mens han dagligt må være i kontakt med »utålmodige« medarbejdere og kunder, der »er spændte på«, om de eksempelvis kan holde konfirmationer senere på foråret.

»Og må den smule respekt også komme de tusindvis af hårdtarbejdende medarbejdere i sundheds- og plejesektoren til gode,« skriver Peder Jensen i sit opslag.

Og så opfordrer hoteldirektøren også politikerne til at tage affære. Han efterlyser indrejserestriktioner, obligatoriske test og ophold på isolationshoteller, når også danskere har været i udlandet og ankommer til deres hjemland.

»Nu må vores politikere træde i karakter og stoppe de få danskeres hån af alle vi mange, der hver dag kæmper for en hverdag uden corona. Vejen derhen bliver for lang, hvis den skal gå over Dubai,« skriver Peder Jensen.

Og det kunne tyde på, at han får det, som han vil have det. Der tegner sig nu et flertal i Folketinget om at hastebehandle et lovforslag om test og isolation, hvis man rejser ind i Danmark.

Her kan du se hoteldirektørens opslag på Facebook: