Hotellet Hotel Rossini i Købanhavn-bydelen Valby er gået konkurs.

Derfor bliver man mødt af et skilt ved indgangen til hotellet, hvor overnattende gæster bedes om at finde et andet sted til den kommende nat.

'Vi beder venligst hotellets gæster om at checke-ud og forlade hotellet omgående. Vi beder nye gæster finde alternative overnatningsmuligheder,' står der på skiltet ifølge mediet Standby.dk.

Horesta, der er en fællesorganisation for hotel- restaurant- og turistbranchen i Danmark, beskriver også konkursen på sin hjemmeside.

'Det er det trestjernede Hotel Rossini Valby med 84 værelser er erklæret konkurs af skifteretten og nu er under tvangsopløsning,' skrives der.

'Tvangsopløsningen af hotelselskabet skyldes blandt andet et ønske fra Erhvervsstyrelsen, fordi selskabet ikke havde anmeldt nogen revisor, hvilket er lovpligtigt,' lyder det videre.

Advokat for likvidator advokatfirmaet VES Advokater i Glostrup, Martin Stensgård, fortæller, at konkursen kommer til at berøre mindst 40-50 gæster.

Hotel Rossini ligger oven på Valby Big Bowl på Gammel Jernbanegade 27 i Valby.