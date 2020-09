Manageren for First Hotel Grand i det centrale Odense beklager, at Fyns Politi lørdag nat måtte lukke en bryllupsfest på hotellet.

Brylluppet skete nemlig ikke i overensstemmelse med coronarestriktionerne.

Ifølge TV2 Fyn deltog 47 gæster i brylluppet, som politiet måtte lukke ned omkring klokken 01.40, selvom coronareglerne foreskriver, at private arrangementer på eksempelvis hoteller og restauranter skal stoppe klokken 22.00.

Manager på First Grand Hotel, Casper Madsen, forklarer til mediet, at han selv, hans kolleger og bryllupsgæsterne alle var af den overbevisning, at private fester ikke skal lukke klokken 22.00.

Alligevel påtager han sig det fulde ansvar for, at hotellet har brudt reglerne.

»Det er jo fuldstændig vores ansvar, og der er ikke andet at gøre end at se indad og få styr på egne procedurer,« siger Casper Madsen til TV2 Fyn og tilføjer:

»For det hele er vores ansvar, og det er ikke i orden. Vi ønsker ikke at gå på kompromis med hverken vores personales eller gæsters helbred.«

Hotellet kan se frem til en bøde på 10.000 kroner. En bøde som potentielt kan blive endnu større, fordi der også blev udskænket alkohol efter klokken 22.00, hvilket hotellet ikke have bevilling til.