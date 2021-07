Der er tale om dumme, menneskelige fejl.

I hvert fald hvis du spørger Anders Løkkegaard Madsen. Han er hotelchef på Hotel Norden i Haderslev, som for anden gang på lige godt en måned har haft besøg af Fødevarekontrollen.

Og ifølge JydskeVestkysten er det altså endt ud i en smiley med en nedadgående mundvige samt en bøde på 10.000 kroner.

Første gang Fødevarekontrollen kiggede forbi Hotel Norden var tilbage i maj.

Her konstaterede man en utilstrækkelig nedkøling af fødevarer i køkkenets kølerum.

Kravene lyder, at man skal kunne nedkøle fødevarer fra 65 til ti grader på tre timer – og det kunne køkkenet på hotellet altså ikke efterleve.

Fødevarekontrollen målte nemlig en sovs i en stor beholder til at have 13 grader – dette til trods for, at den havde kølet natten over.

Derfor fik Anders Løkkegaard Madsen og kollegaerne en advarsel.

Og som en opfølgende kontrol lagde Fødevarekontrollen vejen forbi igen 24. juni. Dog havde tingene ikke ændret sig til det bedre.

Denne gang var det høns i asparges, som var problemet. 15 liter af tarteletfyldet havde overnattet i kølerummet.

Det fremgår af kontrolrapporten, at fødevarerne havde været placeret i høje beholdere, som gør nedkøling sværere, end hvis man har brugt en lav og bred beholder.

JydskeVestkysten skriver, at Anders Løkkegaard Madsen er opmærksom på problemet nu, og at det ikke må ske igen:

»Det er en fejl, at man ikke har fået det over i nogle mindre beholdere, og selvfølgelig erkender vi, når vi har lavet en fejl,« siger Anders Løkkegaard Madsen til Jydskevestkysten og fortæller, at begge fejl at begået af to forskellige kokke.

Fødevarekontrollen kiggede igen forbi Hotel Norden 13. juli, som nu har fået den glade smiley tilbage.