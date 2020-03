Der er dem, der tager coronavirussen meget seriøst, og så er der dem, hvor man godt kan mærke, at de inderst inde tror, at vi snart er ovre den.

Men så er der også en gruppe af mennesker, som du forhåbentligt ikke kender til eller har mødt.

En lang række lande over hele verden kæmper nemlig med såkaldte 'corona-rebeller', der under ingen omstændigheder ønsker at følge retningslinjerne eller sågar forsøger at skræmme folk på deres færden.

Det er nyhedsbureauet AP, der har opfundet navnet 'corona-rebeller', efter at have undersøgt tilstandene i lande verden over.

Et eksempel findes i tyske Bayern.

Her er det unge mennesker, der ikke alene nægter at tage virussen seriøst, men som ovenikøbet også prøver at skræmme den ældre og udsatte befolkning.

»Der afholdes såkaldte 'corona-fester'. Og der er unge mennesker, som hoster på ældre mennesker og råber 'corona' for sjov. Og fremfor alt er der generelt bare et stort antal grupper, der stadig mødes,« siger Markus Söder, der er ministerpræsident i den tyske delstat, til Al Jazeera.

Men det er ikke kun i Tyskland, at myndighederne har problemer med folk, der tror, at det kan gøre, hvad de vil.

I Frankrig har man måtte sætte sikkerhedsstyrker ind på togstationer for at hindre franskmændene i at tage en rygsæk på ryggen og rejse mod deres sommerhus, hvilket ikke er tilladt i landet, hvor der er mere eller mindre totalt udgangsforbud.

AP skriver også, at både Spanien og Australien døjer med såkaldte 'corona-rebeller', og i førstnævnte tilfælde har myndighederne eksempelvis måtte gøre klart, at det ikke er tilladt at bryde udgangsforbuddet, fordi man skal gå en tur med sin ged.

Ni canaris, ni porcs vietnamites, ni una cabra com aquesta que hem vist avui a Palafrugell són excusa per sortir al carrer i trencar el confinament. Si us plau, #quedatacasa #coronavirus pic.twitter.com/tho3WGoGAa — Mossos (@mossos) 19. marts 2020

Men det værste tilfælde kommer nok fra USA.

Her fester unge mennesker lige nu i Miami, og de har bestemt ikke tænkt sig at lade sig indrette efter den verdensomspændende virus.

»Hvis jeg får corona, får jeg corona. I sidste ende afholder det mig ikke fra at feste. Vi har ventet på Miami-spring break i et stykke tid.«

»Vi har haft den her tur planlagt i to-tre måneder. Hvad, der sker, sker. Det stinker, at barer og restauranter lukker, men vi finder bare nogle alternativer,« siger Bradley Sluder fra Ohio eksempelvis.

En 21-årig mand fra Indiana ved navn Atlantis Walker støtter op om Bradley Sluder:

»Det, de gør, er forkert. Vi vil have vores penge tilbage. Virussen er slet ikke så alvorlig. Der er mere alvorlige ting derude som hungersnød og fattigdom, som vi bør tale om,« siger han.