Host, snøft og feber.

Sygdom rammer rigtig mange af os lige nu i de kolde måneder, og det rammer også akuttelefonen 1813s personale.

Derfor er der mange borgere, som weekenden over oplever lang ventetid.

Det viser tal fra 1813.

Lørdag var den såkaldte median-svartid på omkring 42 minutter.

Det betyder, at halvdelen af brugerne har oplevet en kortere ventetid, mens den anden halvdel har oplevet en ventetid på 42 minutter eller mere.

Det politiske mål for svartiden er, at 90 procent af opkaldene skal besvares indenfor fem minutter, men det lykkedes altså ikke for akuttelefonen.

Det var nemlig kun 15 procent af opkaldene, der blev besvaret indenfor fem minutter.

»Det skyldes, at flere borgere ringer ind vedrørende influenza og covid. Borgerne spørger også, hvor man kan blive podet,« forklarer Region Hovedstaden til TV 2 Kosmopol.

Mediet skriver også, at Akutberedskabet har haft sygemeldinger i denne weekend, og derfor har oplevet en mangel på mandskab.