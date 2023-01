Lyt til artiklen

Der er ikke plads til de to vicedirektører hos Rigshospitalet, Per Erik Jørgensen og Susanne Jørgensen, i hospitalets nye ledelse.

Det stod ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift klart, efter den nye direktør, Rasmus Møgelvang, havde dannet en ny ledelse.

Men det er ikke sådan, at de fyrede vicedirektører går tomhændede hjem.

Sundhedspolitisk Tidsskrift fortæller nemlig gennem en aktindsigt, at Per Erik Jørgensen får 1,44 millioner kroner plus pension, mens Susanne Jørgensen kan se frem til et beløb på 1,19 millioner kroner plus pension.

Det svarer til 12 måneders løn.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift har den nye direktør på hospitalets intranet skrevet, at fyringerne skyldes, at der var brug for nyt blod i ledelsen.

Det kom dog som en overraskelse for Susanne Jørgensen.

Mediet skriver nemlig, at hun ligeledes har skrevet på intranettet, at »det kom som en overraskelse, at jeg ikke er tænkt ind som en del af den fremtidige ledelse på Rigshospitalet«.