Hospitalsdirektør Jens Ole Skov har torsdag fratrådt sin stilling på Aalborg Universitetshospital med øjeblikkelig virkning.

Skov har indgået en gensidig fratrædelsesaftale med direktionen og får 4,2 millioner kroner i godtgørelse i henhold til kontrakten, lyder det i en pressemeddelelse.

Fratrædelsen sker, fordi Region Nordjylland ikke har tillid til, at den nu afgåede direktør kan løse hospitalets økonomiske udfordringer, siger konstitueret regionsdirektør Anne Bukh til B.T.

»Hospitalet ser ind i en prognose for 2023 med et underskud på 225 millioner kroner. Vi har siden februar 2023 haft handleplaner iværksat for at vende udviklingen, men det har haft manglende effekt.«

Brug for en ny profil

Bukh nævner, at man i 2023 blandt andet har forsøgt at spare penge ved at indføre et stop for »dyre vikarer« fra eksterne bureauer på hospitalerne. Samlet set har de forskellige sparetiltag dog ikke været nok.

Derfor er der »brug for en ny profil til at få styr på budgettet,« siger hun.

Samme budskab kommer fra regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

»Vi har ikke tillid til, at det bliver bedre i fremtiden i det nuværende setup. Vi har fra et enigt forretningsudvalg og fra direktionens side løbende understreget, at der skal sikres budgetbalance. Derfor har vi vurderet, at der er brug for en ny profil til at få hospitalet i økonomisk balance.«

Indtil regionen har rekrutteret en ny hospitalsdirektør, er det den tidligere direktør for Rigshospitalet, Per Christiansen, der skal varetage opgaven i Aalborg.

Han tiltræder den midlertidige stilling 2. oktober.

Regionen giver sig selv seks måneder til at blive klogere på, hvilken profil, der skal fylde rollen ud i fremtiden, siger Anne Bukh.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jens Ole Skov.