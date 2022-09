Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hospitalsdirektør på Rigshospitalet, Per Christiansen, stopper til nytår.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Per Christiansen har siden 2015 været direktør for Rigshospitalet.

Dermed har han været den øverste leder for hele landets højest specialiserede hospital, der står for udredning, behandling og forskning på internationalt topniveau til patienter i hele Danmark, Færøerne og Grønland, skriver Ritzau.

Men nu, som 66-årig, har Per Christiansen valgt at gå på pension.

»Jeg kom til Rigshospitalet på et tidspunkt, hvor den såkaldte forskersag fortsat martrede hospitalet, og der skulle gennemføres en stor fusion med Glostrup Hospital. Jeg tror roligt, jeg kan sige, at stoltheden er tilbage, og Rigshospitalet er et godt sted i dag. Nu er tiden inde til, at yngre kræfter planlægger, hvordan vi sikrer, at danskerne også i fremtiden har et højt specialiseret behandlingstilbud af bedste internationale karat inden for landets grænser.«

Sådan lyder det fra hospitalsdirektøren, der ser frem til sin nye tilværelse som pensionist:

»Selv ser jeg frem til et indholdsrigt otium med bedre tid til familien og til at pleje mine interesser. Måske åbner jeg et antikvariat – hvem ved?« lyder det fra Per Christiansen.

Hvem, der skal overtage stillingen som hospitalsdirektør på Rigshospitalet, vides endnu ikke. Stillingen vil blive opslået snarest.