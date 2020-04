Så er der dårligt nyt til patienterne på et af landets største sygehuse.

Nu viser det sig, at patienter indlagt med helt anden sygdom end coronavirus på Hvidovre Hospital pludselig er begyndt at få symptomer på at være smittede med coronavirus, også kaldet covid-19, og herefter testet positive.

Det erkender Birgitte Rav Degenkolv, der er hospitalsdirektør.

»Vi har desværre set, at enkelte patienter, som er indlagt hos os med andre sygdomme, udvikler symptomer på covid-19, bliver testet og viser sig at have sygdommen,« siger hun.

Direktør for Amager og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, fortæller nu, at flere patienter med andre sygdomme end coronavirus, pludselig er testet positive netop corona under deres indlæggelser. Foto: Hvidovre Hospital Vis mere Direktør for Amager og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, fortæller nu, at flere patienter med andre sygdomme end coronavirus, pludselig er testet positive netop corona under deres indlæggelser. Foto: Hvidovre Hospital

Hospitaldirektøren vil ikke nævne, hvor mange nye patienter, der pludselig har fået coronavirus, mens de har været indlagte med andre sygdomme.

B.T. har følgende oplysninger om et af eksemplerne:

Den 23. februar blev mand indlagt på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital, der er for patienter med blandt andet diabetes, knogleskørhed og stofskiftesygdomme.

Han blev behandlet som alle andre patienter i denne afdeling.

Det vil sige, han ikke var isoleret fra andre patienter, og sundhedspersonalet ikke gik med handsker, masker med mere for at undgå coronasmitte.

Det har skabt store diskussioner på Hvidovre Hospital, at en patient efter tre ugers indlæggelse er testet positiv for coronavirus. Han kan dermed have smittet en masse andre patienter fra den afdeling, han lå. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Det har skabt store diskussioner på Hvidovre Hospital, at en patient efter tre ugers indlæggelse er testet positiv for coronavirus. Han kan dermed have smittet en masse andre patienter fra den afdeling, han lå. Foto: Thomas Nørmark Krog

Pludselig sker der noget, som får personalet til at spærre øjnene op.

Manden begynder nemlig at få symptomer på coronavirus.

Efter cirka tre ugers indlæggelse bliver han testet for coronavirus, og det viser sig, at han vitterligt er smittet.

Han bliver straks sendt i isolation i afdelingen for coronasmittede.

Sådan smitter coronavirus Patienten på Hvidovre Hospital bliver først efter tre ugers indlæggelse for helt anden sygdom, testet for coronavirus. Det sker, da han får symptomer for at være smittet, mens han ligger på Endokrinologisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Det er her patienter med bla. diabetes behandles. Symptomerne for coronavirus er som ved influenza: Feber

Ondt i halsen

Smerter i muskler

hosten og svag vejrtrækning. Ifølge direktøren for Hvidovre og Amager Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, skal indlagte, ansatte og pårørende til indlagte gøre dette for at undgå smitte: Vask hænder og holde afstand for at undgå at smitte breder sig.

Personalet bruger værnemidler når de behandler isolationspatienter (maske, dragter og visir)

Besøg af pårørende til de syge er nu i den seneste uge blevet begrænset i en grad, vi aldrig har set før. Kun børn eller alvorligt syge må nu modtage bes Kilde: sundhed.dk og Hvidovre Hospital

Det er uvist, hvordan den coronasmittede patients tilstand lige nu er.

Birgitte Rav Degenkolv vil ikke udtale sig om konkrete patienter, men hun oplyser, at der kan være to grunde til, at patienter indlagt for andre sygdomme, pludselig får coronavirus.

»De kan enten have været smittet, allerede da de blev indlagt, eller de er smittet af pårørende, ansatte eller andre patienter. Vi har ikke tal på, hvor mange det drejer sig om, da disse opgørelser ikke laves på nuværende tidspunkt,« siger hun.

Men er det ikke nødvendigt at få frem, hvor tit det sker, at patienter er indlagt i flere uger med anden sygdom, inden de pludselig får coronavirus?

Statsminister Mette Frederiksen (S), Sundhedsminister Magnus Heunicke, Søren Brostrøm, Thorkild Fogde og Kåre Mølbak afholder pressemøde om COVID-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 30. marts 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S), Sundhedsminister Magnus Heunicke, Søren Brostrøm, Thorkild Fogde og Kåre Mølbak afholder pressemøde om COVID-19 i Danmark, i Spejlsalen i Statsministeriet mandag den 30. marts 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Fra direktøren hos Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, er svaret dette:

»Du rejser en væsentlig problemstilling. Når en patient findes positiv for corona flere dage efter han eller hun er blevet indlagt, kan det skyldes, at patienten var smittet i dagene inden indlæggelse,« siger han og tilføjer:

»Andre forklaringer kan være, at corona er overset ved indlæggelsen, eller at infektionen er erhvervet i sygehuset.«

Kåre Mølbak, vil du nu have oplysninger frem om, hvor længe coronasmittede patienter har været indlagt på sygehuse, inden de er blevet testet?

Læge ifører sig værnemidler og demonstrerer en podning i det nye podetelt på Rigshospitalet i København, torsdag den 2. april 2020. Teltet skal øge hospitalets podningskapacitet og er ved at blive indrettet til at tage imod endnu flere patienter til podning for coronavirus. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Læge ifører sig værnemidler og demonstrerer en podning i det nye podetelt på Rigshospitalet i København, torsdag den 2. april 2020. Teltet skal øge hospitalets podningskapacitet og er ved at blive indrettet til at tage imod endnu flere patienter til podning for coronavirus. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Det er noget, vi vil se på, men der er ikke nogen tidslinje for dette,« svarer han.

Birgitte Rav Degenkolv kalder det 'uundgåeligt', at coronavirus rammer andre patienter end dem, der allerede er indlagt med netop denne sygdom.

»Covid-19 og andre infektioner er desværre uundgåelige på hospitalerne i et eller andet omfang, men de skal holdes så langt nede som muligt, og vi gør, hvad vi kan,« siger hun.

Kender du nogen patienter på sygehuse, der er testet positive for coronavirus, selv om de var indlagt med anden sygdom? Skriv til B.T.s undersøgende journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk