Omar Nabahani troede ikke sine egne øjne, da han søndag aften efter arbejde kom ud til sin bil ved Hillerød Hospital.

Der lagde han nemlig mærke til et besynderligt syn ved den store Volvos front, hvor det lignede, at der kom en form for hvidt skum ud af bilens metalriller.

Og ved nærmere eftersyn havde han ret.

»Det er som om, at det er sprøjtet ind, og da jeg så åbnede kølerhjelmen, kunne jeg se, at det var flere steder derinde. Omme bag bilen kunne jeg også se, at der var skum ud af udstødningsrøret,« fortæller Omar Nabahani til B.T.

Sådan så Omars Volvo ud, da han kom ud fra sit arbejde og skulle køre hjem Vis mere Sådan så Omars Volvo ud, da han kom ud fra sit arbejde og skulle køre hjem

Klokken var omkring 23.00, og Omar ville gerne hjem til sin bopæl i Sverige, så derfor satte han sig ind i bilen og prøvede at tænde den store Volvo.

Men intet skete.

Der kom ikke liv i bilen, så Omar måtte have fat i noget værktøj, der heldigvis var i bagagerummet, og så fik han skrabet så meget skum ud af kølerhjelmen, at bilen med nød og næppe kunne starte.

»Bilen kørte meget dårligt på vej hjem, og den manglede på en eller anden måde kræfter. Men jeg kom heldigvis hjem, og så kunne jeg køre til mekanikeren dagen efter, der kunne konstatere, at der var tale om isoleringsskum,« fortæller han.

Regningen hos mekanikeren løb op i et par tusinde kroner, men ét spørgsmål fyldte meget hos Omar:

Hvorfor blev min bil udsat for hærværk, som den eneste i kælderen?

Omar var sikker på, at det var personligt, og så kom han til at tænke på en episode i parkeringskælderen om lørdagen – dagen før hærværket.

»Da jeg skulle parkere min bil, kom der en kvinde målrettet hen mod mig, og så sagde i et stille toneleje, at hun 'kendte til min vagtplan', men ikke mere end det. Jeg mistænker, at det er hende, der har gjort det, men jeg kan jo ikke være sikker,« siger han.

Den 40-årige mand vil dog gerne have opklaret den ubehagelige situation, så han har valgt at udlove en dusør på 5.000 kroner til den, der kan lede politiet hen i retningen af gerningsmanden.

Selv har han meldt hærket til Nordsjællands Politi, men her har man allerede droppet sagen.

»Jeg har lagt vægt på, at der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund af oplysningerne i Deres anmeldelse ikke vurderes at være relevante muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig gerningsmand. Det bemærkes, at sagen kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger af betydning for sagen,« fremgår det af en skrivelse fra politikredsen, som B.T er i besiddelse af.