De færreste af os har glemt forårets billeder fra Italien, Wuhan, New York og andre steder i verden.

Billeder, der viste propfyldte hospitaler, dødeligt syge covid-19-patienter på gangene og et generelt kaos i sundhedsvæsnet.

Dér er vi heldigvis ikke nået til herhjemme.

Men hvilket sundhedsvæsen er det, der møder dig, hvis du skulle være så uheldig at blive indlagt med coronavirus?

Og hvor langt er vi egentligt fra italienske og wuhanske tilstande?

For at kunne svare på de spørgsmål har B.T. talt med Søren Brostrøm og to af de regioner, der er hårdest ramt af coronavirussen.

Og det er nemt at svare på det første spørgsmål:

Du vil blive mødt af et presset sundhedsvæsen.

»Der er et meget stort pres på sundhedsvæsnet lige nu her i Region Sjælland. Siden juleaften er vi gået fra 118 til 146 indlagte, og det er en voldsom stigning,« siger Region Sjællands regionsrådsformand, Heino Knudsen.

Antal sengepladser i Region Sjælland. Foto: Sundhedsstyrelsen Vis mere Antal sengepladser i Region Sjælland. Foto: Sundhedsstyrelsen

Grafen ovenfor viser, hvordan indlægstallet i Region Sjælland er steget og steget den seneste tid, og at man stille og roligt nærmer sig den fulde kapacitet.

Og det er nogle tal, som ikke just vækker ro hos Heino Knudsen.

»Jeg ser på tallene med meget stor bekymring. Der er et kæmpe behov for, at vi allesammen overholder retningslinjerne lige nu, for ellers går det galt,« siger han.

I den anden ende af landet – i Region Nordjylland – har man ikke lige så mange indlagte som i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men tallet har stadig taget et stort ryk opad de seneste uger.

»Vi har set en stor stigning af indlagte, og det er bekymrende. Det må jeg bare sige,« siger regionsrådsformand Ulla Astman og fortsætter:

»Vi er pressede. Vi har udskudt behandlinger, og vi ser ind i yderligere aflysninger. Vi kan godt skalere op, men skal vi derop, så betyder det, at der kun er plads til det mest livsnødvendige som kræft, hjertebehandlinger og lignende.«

Begge regionsrådsformænd understreger, at den kommende uge – med særligt fokus på nytåret – bliver afgørende for, hvordan sundhedsvæsnet kommer igennem januar.

For hvis nytårsaften bliver én stor smittespreder, kan det hele risikere at ramle.

»Hvis alt går galt, så rammer vi kollapset,« siger Ulla Astman.

Tirsdag rundede vi 900 indlagte med coronavirus i Danmark, hvilket er højere end i foråret.

Udviklingen i indlagte på nationalt plan. Foto: Sundhedsstyrelsen Vis mere Udviklingen i indlagte på nationalt plan. Foto: Sundhedsstyrelsen

»Det er bestemt bekymrende, særligt hvis vi kigger på Region Hovedstaden og Region Sjælland. Hvis man skal lave en sammenligning, så har vi nu flere indlagte i medicinske senge end på det tidspunkt, hvor det toppede i foråret,« siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Det positive er dog, at selv om vi har flere covid-19-indlagte end nogensinde, så er tallet for patienter på intensiv ikke lige så højt, som det var i foråret.

Og det er noget, som Søren Brostrøm særligt fokuserer på.

»Det er vigtigt at skelne mellem medicinske senge og antal indlagte på intensive senge, da der er færre på intensiv end foråret. Det er, fordi vi ser et andet mønster. Der er blandt andet færre ældre, og de er knap så syge, som de var i foråret. Men der er ingen tvivl om, at det er bekymrende belastning, vi ser særligt på Sjælland,« siger direktøren.