To af landets hospitaler har set fald i andel døde med corona. Professor siger, det skyldes bedre behandling.

Risikoen for at dø af en alvorlig coronavirus-infektion er markant lavere nu, end da epidemien først begyndte i foråret.

Det skriver Politiken, som refererer nye opgørelser fra både Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital.

Hvidovre Hospital er det hospital, der har haft flest personer indlagt med coronavirus.

Her døde 26 procent af de 265 indlagte coronapatienter, der var indlagt fra marts til maj, og som var så dårlige af lungebetændelse, at de havde brug for hjælp til at ilte blodet.

Siden er dødeligheden næsten faldet med 70 procent, og fra sommeren er 8,5 procent af 85 indlagte patienter på hospitalet i Hvidovre døde.

Det store fald er kommet bag på Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital, og som står bag analysen.

- Vi havde alle en formodning om, at færre dør af sygdommen nu end i foråret.

- Men at dødeligheden skulle vise at sige være reduceret så meget, som den er, det kom virkelig bag på os, siger han til Politiken.

Også på Aarhus Universitetshospital er der færre, som dør med corona end i foråret, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling.

9,3 procent af alle indlagte med coronavirus døde på hospitalet i foråret.

I efteråret er 4,1 procent af de indlagte døde.

Ifølge Lars Østergaard er der tale om et "fåtal", der dør med coronavirus i øjeblikket.

Også indlæggelsestiden er for alle coronapatienter på Aarhus Universitetshospital faldet fra 11,3 dage til 5,2 dage.

Ifølge Thomas Benfield er den altovervejende forklaring, at lægerne i dag har bedre behandlinger, og at de har bedre styr på behandlingen, end i foråret.

I dag består behandlingen af to lægemidler, Remdesivir og Dexamethason. Alle får ligeledes blodfortyndende medicin og high-flow-iltbehandling.

- Vi kan ikke sige, hvad i behandlingen, der gør den enorme forskel på dødeligheden.

- Derfor kan vi lige nu kun sige, at det er den samlede behandlingspakke, der medfører den store effekt, siger Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital til Politiken.

/ritzau/