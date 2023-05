Har du en tid til operation, undersøgelse eller behandling på et af landets hospitaler mandag, så er det en fordel at være i ekstra god tid.

De utilfredse vognmænd, der morgenen igennem har demonstreret ved at blokere motorveje og andre større veje, kan nemlig få betydning for din tur til hospitalet.

Derfor opfordrer flere hospitaler mandag patienterne til at køre hjemmefra i ekstra god tid.

»Tjek trafiksituationen og kør hjemmefra i god til, hvis du har en aftale på hospitalet 15. maj,« skriver Rigshospitalet eksempelvis.



Også Aarhus Universitetshospital har en lignende opfordring til patienter, som har aftaler på hospitalet mandag.



»Politiet har her til morgen meddelt, at lastbiler spærrer tilkørsler i dele af landet. Vær forberedt på trafikpropper og på, at det kan blive nødvendigt at køre en omvej. Lyt til radioen, og kør i god tid,« skriver hospitalet.

Under dagens aktion sørger politiet for, at livsvigtig transport som eksempelvis ambulancer alligevel kan komme frem.

Chaufførerne er utilfredse med en politiske aftale, der fra 1. januar 2025 vil indføre en afgift for lastbiler, der kører med benzin og diesel.