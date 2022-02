Coronakrisen er ovre, sygdommen er ikke længere samfundskritisk, men på et af landets største hospitaler har det stadig store konsekvenser for medarbejdere og patienter.

»Hvor man andre steder i landet begynder at kunne se en nedadgående tendens i smittetallet, ser vi ikke det i Aarhus endnu. Vi har et højt smittetryk,« fortæller Lars Elgård Pedersen, der er pressechef på Aarhus Universitetshospital.

Og den stigende smitte kan tydeligt mærkes på hospitalet.

»Vi kan både mærke, at vi har en hel del patienter, der er indlagt på grund af corona og med corona. Der er en belastning på en række afdelinger. Ifølge regionsoversigten er 41 indlagt med corona, så højt har det ikke været før,« fortæller Lars Elgård Pedersen.

Det er dog ikke kun patienterne, der belaster Aarhus Universitetshospital.

»Vi mærker, at der er en del sygdom blandt personalet i øjeblikket – det er bredt over alle faggrupper og alle afdelinger,« siger Lars Elgård Pedersen.

Han kan ikke komme med et præcis tal for, hvor mange smittede eller syge der er blandt personalet på nuværende tidspunkt.

Men han kan dog fortælle, at det vil få konsekvenser.

»Tilsammen betyder det, at vi nok kigger ind i en periode, hvor vi kommer til at reducere på kapaciteten. Det betyder, at vi kommer til at aflyse noget planlagt behandling,« siger han.

Han kan ikke udpege, præcis hvilke behandlinger, der vil blive aflyst, men han understreger, at det ikke drejer sig om livstruende eller akutte behandlinger.

»I udgangspunktet vil det være de steder, vi mangler personale, og hvor der er behandlinger, der kan vente, at vi vil aflyse behandlinger,« siger Lars Elgård Pedersen og fortsætter:

»Vi gennemfører selvfølgelig alt det, vi kan med det personale, vi har. Men vi kan komme til at prioritere, og der bliver vi nødt til at udsætte planlagte ting.«

Han fortæller videre, at Aarhus Universitetshospital hele tiden vurderer situationen, men at særligt vinterferien i næste uge gør, at det er presset, fordi flere i personalet også har ferie.

»Det er svært at sige, hvordan det udvikler sig. Vi ved ikke, om vi står på toppen af smittebølgen endnu, eller vi skal kravle lidt længere op,« siger Lars Elgård Pedersen.

Han anerkender, at det øgede smittetryk ikke kun presser patienter, der får udskudt behandlinger.

»Det presser os. Grunden til, vi aflyser behandlinger, er dels for patientsikkerheden, og så er det af hensyn til personalets arbejdsmiljø. Vi ved godt, det ikke kan presses mere, end det er,« siger Lars Elgård Pedersen og afslutter:

»Det er rigtig ærgerligt og træls for dem, der går udover. Personalet har et enormt fokus på, at vi skal videre herfra, og det ser også ud til, der kommer politisk fokus på det. Så lad os se, om det ikke kan hjælpe, når vi kommer på den anden side af corona.«