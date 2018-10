Kvaliteten af ultralydsskanninger foretaget på Odense Universitetshospital har været for ringe. Derfor skal flere hundrede patienter indkaldes til en ny skanning.

»Det er slet ikke acceptabelt, og jeg undskylder virkelig over for vores patienter. Vi erkender fuldt ud, at det ikke er godt nok for dem og deres pårørende,« siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen fra Odense Universitetshospital - OUH - i en pressemeddelelse.

Hospitalet har kunnet konstatere, at kvaliteten af mindst tre patienters ultralydsskanninger for forsnævring af halspulsåren foretaget på Neurologisk Afdeling ikke har levet op til sædvanlig kvalitet.

Formålet med ultralydsskanning af halskarrene er at undersøge, om patienterne skal tilbydes en operation, der kan mindste risikoen for en blodprop.

Derfor har man nu valgt at kontakte alle patienter, der har fået en ultralydsskanning af halspulsårerne på den afdeling de seneste tre måneder, og tilbudt dem en ny skanning.

Helt præcist drejer det sig om 344 personer, forklarer ledende overlæge for Neurologisk Afdeling, Helle Hvilsted Nielsen.

»Det gør vi, fordi det er i de første tre måneder, at der med en operation er mulighed for at forebygge en ny blodprop ved at fjerne de ustabile aflejringer i blodårene. Efter de første tre måneder har aflejringerne i blodårene stabiliseret sig. Sandsynligheden for, at de river sig løs, når der er gået tre måneder, er derfor mindre end risikoen ved en operation,« fortæller hun i pressemeddelelsen.

Brevene til patienterne, der får tilbudt en ny skanning, kan findes i e-Boks eller kommer med posten i løbet af de kommende dage.

ARKIVFOTO. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Mads Claus Rasmussen

'Patienter, der har fået foretaget ultralydsskanninger et andet sted på hospitalet eller et andet sted på kroppen, behøver ikke være bekymrede for kvaliteten af deres skanning', oplyses det.

Hospitalet blev opmærksom på den manglende kvalitet i nogle af skanningerne på Neurologisk Afdeling, fordi der var et fald i antallet af operationer for netop forsnævring af halspulsåren på OUH det første halvår af 2018.

»Vi er frygteligt kede af, at det her er sket, og vi tager det meget alvorligt,« fortæller Mathilde Schmidt-Petersen og forklarer, at også tidligere patienter kan være omfattet.

»Vi er også opmærksomme på, at der kan være tidligere patienter, der måske ikke har fået den optimale behandling på grund af det her. Det er vi ved at finde ud af. Men vores første prioritet er lige nu at få indkaldt de patienter, der er skannet indenfor tre måneder til en ny undersøgelse,« forklarer hun.