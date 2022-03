15.542.004 kroner.

Så mange penge har Aarhus Universitetshospital tjent på parkering alene i 2021.

Men på trods af massive demonstrationer om dårlige arbejdsforhold, manglende varme hænder og lange ventetider på operationer, må hospitalet ikke bruge én eneste af parkeringskronerne på hospitalsdriften.

Tværtimod skal pengene bruges på at tilbagekøbe parkeringsanlæg og p-huset ved hospitalet om en årrække.

Det er parkeringsselskabet APCOA, der står for at opkræve parkeringsafgifter og udskrive p-bøder på Aarhus Universitetshospitals område. Hospitalet får til gengæld en pose penge hvert år, der stammer fra parkering, årlige afgifter, p-bøder og medarbejderparkering på parkeringspladserne ved hospitalet.

Den ordning har sikret supersygehuset i Skejby 42.626.092 kroner gennem de sidste tre år.

Penge, der skal stå på en konto frem til 2030, hvor Aarhus Universitetshospital efter planen skal tilbagekøbe parkeringshus, bomme og betalingsanlæg fra det private selskab, der stod for anlæggelsen af parkeringsområdet i sin tid.

Alene i 2021 indbragte medarbejdernes parkering hospitalet 378.046 kroner, som de ansatte betaler via deres løn.

Marianne Østerlund, fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker og radiografer, mener, det kunne være med til at tiltrække nye medarbejdere, hvis prisen for medarbejderne blev sat ned eller helt fjernet.

»Det er klart i den bedste af alle verdener var det ikke nødvendigt, og hvis man skulle gøre noget godt for medarbejderne, skulle man lave billigere parkering. Det kunne også være et rekrutteringsgode.«

»Ønsketænkning ville da være, de så satte prisen ned for medarbejderne, men overskuddet skal nok bruges til at hjemkøbe parkeringshuset,« siger hun.