Nu melder endnu et hospital sig på banen med tal, som indikerer, at coronavirus kan have en etnisk slagside.

Det drejer sig om Aarhus Universitetshospital.

»Vi har etableret en klinisk database for et par uger siden, og der har vi næsten alle de indlagtes data tastet ind,« siger Steffen Leth, der er 1. reservelæge og ph.d. på Aarhus Universitetshospital.

»Ud fra det billede kunne det godt se ud, som om der er en relativ overrepræsentation af folk med anden etnisk baggrund. Det drejer sig om en 18-20 procent af indlæggelserne,« siger han,

Svenskere med indvandrerbaggrund er hårdere ramt af coronavirus end etniske svenskere. Her deles gratis frokost ud til en informationskampagne på flere forskellige sprog om corona i forstaden Tensta ved Stockholm. Foto: ALI LORESTANI

Ifølge Danmarks Statistik udgør andelen af ikke-vestlige indvandrere 12 procent i Aarhus Kommune. I omegnskommunerne er tallet markant lavere.

Meldingen kommer efter, at overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield 22. april 2020 fortalte til B.T, at der på hospitalet er uforholdsmæssigt mange indvandrere blandt det indlagte.

»Uden at jeg har lagt tallene sammen, så kan jeg også se på navnelisterne, at der er flere ikke-danske navne i forhold til, hvordan befolkningssammensætningen ellers er,« fortalte han.

De indlagtes etnicitet har været et stort debatemne i Sverige, hvor den svenske sundhedsstyrelse har opgjort etniciteten på smittede.

Professor og overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital fortæller, at der er en overrepræsentation af indvandrere blandt dem, der er indlagt med coronavirus. Foto: Linda Kastrup

Opgørelsen viser, at personer med rødder i Irak, Tyrkiet, Syrien, Somalia og flere andre mellemøstlige og afrikanske lande er overrepræsenteret.

Specielt var der mange svensk-somaliere blandt de døde i epidemiens begyndelse.

Ifølge overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital er patienter med indvandrerbaggrund en ekstra udfordring i forhold til coronavirus, fordi forekomsten af diabetes er større, ligesom der er flere, der er overvægtige, har forhøjet blodtryk og/eller hjerte-kar-sygdomme.

Morten Sodemann, som er overlæge og professor på Indvandrermedicinsk Klinik ved Odense Universitetshospital, har tidligere til. B.T. påpeget, at det også er en udfordring, at indvandrere bor tættere og flere i lejlighederne og derfor har sværere ved at isolere sig.