Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I uge 40 havde Sygehus Sønderjylland fire patienter, som var ramt af RS-virus.

Men det tal er steget kraftigt, så der for to uger siden var 24 ramte patienterne, mens der i sidste uge var 20 indlagte med RS-virus.

Det skriver Jydske Vestkysten.

RS-virus er den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektion hos små børn. Næsten alle børn haft RS-virus en gang, når de fylder to år, og halvdelen har haft det to gange.

I Danmark indlægges cirka tre procent af alle børn mindst en gang med RS-virus inden for de første to leveår, lyder det fra sundhed.dk.

Ifølge cheflæge ved mikrobiologisk afdeling på Sygehus Sønderjylland, Steen Lomborg Andersen, er den stigende smitte et udtryk for, at mange børn endnu ikke har haft virusset.

Blandt andet fordi børnene under corona var afskærmede fra at kunne smitte hinanden.

Sygehus Sønderjylland er ikke det eneste sygehus, der lige nu bakser med RS-virus.

Også Esbjerg Sygehus ser en stigende smitte.

»På Esbjerg Sygehus ser vi i øjeblikket en del indlæggelser på grund af RS-virus. Det er især børn, der er indlagt, men også enkelte voksne. Hvor mange henvendelser, vi helt præcist får, kan vi ikke sige med sikkerhed, men vi mærker bestemt en stigning lige nu,« lyder det fra sygehusets presseafdeling til Jydske Vestkysten.