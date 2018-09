Mæslingeudbrud er ikke noget, man skal spøge med. Derfor opfordrer Odense Universitetshospital alle, der har været i rum med den 15-årige smittede dreng, til at søge læge.

Det drejer sig specifikt om personer, der har opholdt sig i venteværelset på Svendborg Sygehus sammen med drengen, skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

»Patienter, der har ventet i venteværelset hos lægevagten eller skadestuen omkring dette tidspunkt, risikerer dermed at være blevet udsat for mæslinge-virus,« står der i pressemeddelelsen.

Patienten har i to omgange befundet sig i venteværelset. Tidspunkterne var den 19. september fra kl. 18.00 til 18.13 og den 22. september fra kl. 18.43 til 19.11.

Arkivfoto. Mæslinger er ekstremt smitsomt. Foto: Stockphoto / Scanpix Vis mere Arkivfoto. Mæslinger er ekstremt smitsomt. Foto: Stockphoto / Scanpix

Har du befundet dig i venteværelset med den 15-årige, skal du kontakte egen læge telefonisk, hvis du ikke har haft mæslinger endnu eller ikke er vaccineret.

I pressemeddelsen understeger Odense Universitetshospital, at der er vigtigt, du kontakter din læge telefonisk fremfor at møde op. På den måde minimeres risikoen for spredning af sygdommen.

Mæslinger er en akut virussygdom, der giver høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation.

3-7 dage efter de første symptomer har vist sig, får man et storplettet udslet, der breder sig ned over kroppen.