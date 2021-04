Af folder fremgik det, at patienter kunne frabede sig behandling fra personale på baggrund af race eller køn.

Teksten i en informationsfolder til forældre i et graviditetsforløb på Nordsjællands Hospital kan misforstås.

Derfor er den nu fjernet. Det oplyser hospitalets vicedirektør, Jonas Egebart, i en skriftlig kommentar til Berlingske.

Informationsfolderen fra 2020 beskriver de tilbud, som hospitalet tilbyder forældre i et graviditetsforløb.

I den stod blandt andet, at man som patient kan bede om ikke at blive behandlet af eksempelvis en bestemt læge på grund af vedkommendes køn, race eller religion.

- Vores fokus er at give vores patienter og fødende en god behandling og have det bedst mulige samarbejde mellem sundhedspersonale og patient.

- Som der også står i brochuren, bemander vi efter sundhedsfaglige kvalifikationer. Vi kan dog godt se, at teksten kan misforstås. Og den fjernes nu, udtaler Jonas Egebart i den skriftlige kommentar.

I teksten i folderen understreges det først, at hospitalet bemander på baggrund af "fagpersonens faglige kvalifikationer" og "bestemmer, hvilket sundhedspersonale der varetager de enkelte funktioner".

Det blev opfulgt af følgende formulering, der altså nu er fjernet:

- Hvis man som patient/pårørende ikke ønsker at tage imod tilbud om undersøgelse eller behandling fra en læge, jordemoder eller sygeplejerske for eksempel på grund af dennes køn, race eller religion, vil vi, hvis det er muligt, forsøge at imødekomme jeres ønske.

Formuleringen fik blandt andre Samira Nawa, ligestillingsordfører for De Radikale, op i det røde felt.

- Undskyld sproget; men what the actual fuck?! Hvordan er det overhovedet lovligt?, skrev hun tidligere torsdag på Twitter, hvor hun havde lagt et billede af formuleringen op.

Efter at hospitalet har fjernet formuleringen, skriver Samira Nawa på Twitter:

- Godt at fejl anerkendes, og der arbejdes hurtigt på at rette op.

Jonas Egebart fra Nordsjællands Hospital uddyber ikke over for Berlingske, hvordan den pågældende passage i folderen skulle forstås.

/ritzau/