Aarhus Universitetshospital delte billeder af patienter på det sociale medie 'Instagram.'

Efter et års undersøgelse resulterer det nu i at Datatilsynet giver et påbud til hospitalet.

Det skriver TV 2 Østjylland.

På trods af samtykke fra patienterne og gode hensigter, er det ikke i orden, at dele billeder af patienter på sociale medier.

Datatilsynet mener, ifølge mediet, at der er 'et ulige forhold mellem patienten og regionen/hospitalet', og udtaler en 'alvorlig' kritik af deres adfærd på Instagram.

I en årrække har hospitalet delt billeder på sociale medier af den daglige gang på sygehuset, men kun af patienter, der havde givet samtykke.

Fagbladet Journalisten beretter, at Instagram-kontoen har over 15.000 følgere og mere end 1.400 opslag som er blevet delt siden juni 2015. Datatilsynet har gennemgået profilen og har konstateret, at der findes billeder af og oplysninger om patienter helt tilbage fra 2016.

En tidligere patient på hospitalet var blevet delt på 'Instagram,' og gjorde efterfølgende opmærksom på, at vedkommende ikke ønskede at få sine billeder delt.

Herefter tog Datatilsynet sagen op.

I første omgang havde patienten givet samtykke til, at billederne kunne deles, men Datatilsynet hæfter sig ved, at samtykke ikke kan anvendes i den slags sager.

Region Midtjylland har i en redegørelse til Datatilsynet forklaret, at de troede, at det var i orden fordi, der var givet skriftligt samtykke fra patienterne. Men den gik altså ikke og nu skal billederne slettes.