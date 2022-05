I sidste uge måtte Region Midtjylland indrømme og beklage dybt, at op imod 90 patienter kan have fået amputeret deres ben, selv om det kunne være undgået.

»Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation,« sagde Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland.

Nu beskriver en analyse af karkirurgien i Region Midtjylland dog, at det kan dreje sig om mere end amputerede ben – patienter kan have mistet livet.

Forfatteren af rapporten, KIm Christian Houlind, der er ledende overlæge på Karkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus, mener, at amputationerne kun er en del af prisen.

»En del af de øvrige patienter, der ikke får tilbudt karkirurgi, må formodes at dø af koldbrand i benet,« står der i rapporten.

Ifølge rapporten er manglende kapacitet på behandlingsområdet hovedårsagen til, at patienter ikke er behandlet hurtigt nok, som har ført til amputationer og muligvis dødsfald.

Der er foretaget 30 procent flere benamputationer i Region Midtjylland end i resten af Jylland.

Rapporten er også på dagsordenen for regionens hospitalsudvalg, der holder møde 9. maj.

»Analysen viser blandt andet, at den karkirurgiske kapacitet i Region Midtjylland kun er halvt så stor som kapaciteten i øvrige Jylland, og at aktiviteten tilsvarende kun er halvt så høj,« står der i dagsordenen.

Hospitalsudvalget skal 9. maj drøfte initiativer for at øge kapaciteten. De har endnu ikke estimeret de økonomiske omkostninger ved dette, men skriver, at det vurderes, »at det drejer sig om et ikke ubetydeligt millionbeløb.«

Region Midtjylland oplyser, at patienter, der formoder, der er sket fejl i deres behandling, kan anmelde sagen til Patienterstatning.

En af de patienter er blandt andet Tage Andersen fra Aarhus.

»Da jeg hørte nyheden i radioen, tænkte jeg med det samme, at hold da op – det må være mig, de taler om. Det er jo helt vildt, hvis jeg faktisk kunne have beholdt mig ben,« sagde han, da B.T. talte med ham om sagen.