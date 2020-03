Aarhus Universitetshospital afviser, at de har indsat vagter på hospitalet, ligesom de heller ikke låser af efter kl. 16.

Det har der ellers floreret rygter om via en intern mail, som Århus Stiftstidende har været i besiddelse af. Det skriver mediet selv.

I mailen stod der, at sygehusets sikkerhed øges til niveau 2, dørene lukkes efter klokken 16, og at der vil være vagtværn ved dørene.

Budskabet i mailen er imidlertid blevet mistolket, og pressechef ved Aarhus Universitetshospital, Lars Elgård Pedersen, afviser alle tre nævnte forhold.

»Vi låser ikke hospitalet. Vi har heller ikke vagt på. Og der er ikke noget, der hedder sikkerhedsniveau 2. Det begreb bruger vi slet ikke, og vi kan slet ikke genkende det,« siger Lars Elgård Pedersen.

Aarhus Universitetshospital opererer med tre niveauer af beredskab, som er: informationsberedskab, stabsberedskab og operationsberedskab.

Her er hospitalet gået i det sidste og højeste niveau, operationsberedskab.

Afvisningen om vagtværn på Aarhus Universitetshospital kommer efter, at Hospitalerne i Region Hovedstaden, der tæller blandt andet Rigshospitalet og Herlev Hospital, nu får flere vagter og øget politiovervågning som konsekvens af, at regionen flere gange har oplevet tyveri af ting som håndsprit og masker, der skal beskytte de indlagte og ansatte mod coronavirus.

Der vil være tale om private vagtværn samt en øget indsats fra politiet på hospitalerne.

»Jeg synes, at det er ufatteligt og grotesk, at folk kommer maskeret ind på en akutmodtagelse og stjæler de ting, personalet skal bruge. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at nogen kan få sig selv til det,« siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det skal dog siges, at hospitalerne i Region Hovedstaden fortsat har nok håndsprit og masker.

Ifølge de seneste tal fra Statens Serums Institut er der nu registreret 914 smittede med coronavrius i Danmark. Tidligere mandag var tallet 898.