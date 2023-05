Sjællands Universitetshospital i Køge aflyser operationer på grund af problemer med flere elevatorer.

Det skriver TV2 Øst.

De foreløbige undersøgelser peger på, at sikkerhedsbremsen blev slået til, fordi elevatoren enten er kørt for hurtigt ned eller er blevet udsat for et pludseligt ryk.

Selvom ingen personer var i elevatoren på tidspunktet, så har hospitalet taget tre identiske elevatorer ud af drift.

Tirsdag eftermiddag kunne hospitalet så konkludere, at der var mislyde i en anden sengeelevator.

»Vi gik næsten med det samme i beredskab, for vi kunne se, at det her var en kritisk situation. Det påvirker vores mulighed for at få patienter på operationsgangen og fra akutmodtagelsen op på sengeafsnittene,« siger direktør for Sjællands Universitetshospital Niels Würgler Hansen til TV 2 Øst.

En række akutte patienter er blevet sendt til Slagelse Sygehus efter et samråd med Region Sjælland.

Selvom sygehuset i Køge onsdag igen tager imod akutte patienter, så vil patienter stadig blive påvirket.

»Mange patienter, som ellers skulle have været inde til en planlagt operation, som godt kan vente, vil opleve, at de får udsat deres operation eller behandling,« siger Niels Würgler Hansen.