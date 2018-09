Patienter, der har opholdt sig i venteværelse med mæslingeramt dreng i Svendborg, bør søge læge, siger OUH.

Svendborg. I aftentimerne 19. og 22. september har en patient med mæslinger ventet i det fælles venteværelse for skadestuen og lægevagten på Svendborg Sygehus.

Det får Odense Universitetshospital til at gå ud med en advarsel tirsdag aften.

Dem, der har ventet i lokalet med patienten, og ikke har haft mæslinger eller er vaccineret for det, bør kontakte egen læge hurtigst muligt, står der.

Ifølge netmediet fyens.dk er det en 15-årig sydfynsk dreng, der er blevet smittet med mæslinger.

Patienten har været i venteværelset 19. september fra klokken 18.00 til 18.13 og den 22. september fra klokken 18.43 til 19.11.

Andre personer, der har været i lokalet i de tidsrum, risikerer dermed at være blevet udsat for den virussen og bør opsøge læge.

Mæslinger bliver betegnet som en "akut virussygdom". Symptomer er høj feber, hoste, forkølelse og øjenirritation. Tre til syv dage efter, de første symptomer har vist sig, opstår der udslet, der breder sig over kroppen.

Sygdommen er mest smitsom, lige før udslættet viser sig, påpeger Svend Stenvang Pedersen, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på OUH.

- Mæslinger er en meget smitsom virussygdom, og den kan have alvorlige konsekvenser for dem, siger han.

Det er afgørende, at personer, der har været udsat for virussen, kontakter en læge hurtigt.

- Der er et meget kort vindue fra, at man kan være udsat, til at forebyggelse med vaccination ikke virker længere. Det er tre til seks dage, siger han.

Anne Hempel Jørgensen, der er overlæge og sektionsleder ved Styrelsen for Patientsikkerhed, bekræfter, at styrelsen har modtagen anmeldelsen.

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået anmeldt et tilfælde af mæslinger i Svendborg hos en ung mand, der har været ude at rejse, siger hun.

Klassekammerater og personer, der har været omkring den 15-årige, er orienteret.

Drengen blev smittet med mæslinger under et ophold i Polen. Han var ikke vaccineret mod sygdommen.

- Det forholder sig sådan, at mæslinger sådan set er udryddet i Danmark. Men det betyder ikke, at man ikke kan få mæslinger, siger hun.

De patienter, der har været på skadestuen eller ved lægevagten i de førnævnte tidsrum vil modtage et brev via e-boks.

Det er ikke første gang i år, at der bliver fundet tilfælde af mæslinger. I sidste uge fik en dansk mand fra Randers konstateret, at han var blevet smittet.

Det var ifølge Statens Serum Institut sket på en flyrejse fra København til Berlin. Tidligere på sommeren landede en dansker, der var smittet, i Københavns Lufthavn.

/ritzau/