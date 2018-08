Det er lige nu sæson for hyldebær, der dukker op i tunge, mørkerøde klaser overalt. Det kan være fristende at blende bærrene til smoothie eller bruge det til en forfriskende saft. Dog advarer overlæge mod at bruge bærerne uden tilberedning.

»Det er ikke for sjov, at der står i Fru Jensens kogebog, at hyldebær skal koges i 15-20 minutter inden brug. Alligevel har vi masser af tilfælde af folk, der er blevet syge og dårlige af hyldebær, som ikke er blevet kogt,« siger overlæge ved giftlinjen på Bispebjerg Hospital, Niels Ebbehøj.

Mens hyldeblomster er ufarlige, kan hyldebærrene indeholde stoffer, der ifølge Niels Ebbehøj kan give en halv dag med opkast og diarré, hvis de ikke bliver kogt inden brug.

»Det er en klassiker for sæsonen, at folk bliver syge af hyldebær. I stedet for en kulinarisk oplevelse, så får man sig en toiletoplevelse,« siger overlægen.

Alene i år vurderer Niels Ebbehøj, at de har haft mellem 20 og 40 tilfælde af borgere, der er blevet syge af bærrene.

»Nogen tilfælde kommer i flok. Vi har haft et helt fritidshjem inde, hvor der var blevet serveret en smoothie på institutionen, og børnene blev dårlige,« siger han.

Ifølge overlægen indeholder hyldebærrene nogle 'irriterende stoffer', som man kan nedbryde ved at koge dem.

Man får ikke stofferne ved at plukke og håndtere bærrene. Dog kan de godt genere, hvis man rører sig i øjnene, forklarer Niels Ebbehøj.

Hvis man er blevet generet af hyldebærrene råder Niels Ebbehøj til, at man tager den med ro.

»Man kan blive siddende på tønden, og så skal man drikke rigeligt med vand. Det er ikke noget, man dør af, men er man alligevel bekymret, kan man kontakte Giftlinjen,« siger han.

Udover det er sæson for hyldebær, er det også snart sæson for svampe, hvor man også skal passe på, forklarer Niels Ebbehøj.

Han råder derfor til, at man tager en svampebog med i skoven, hvis man vil plukke dem, da de modsat hyldebærrene kan være livsfarlige.