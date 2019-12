Sidste nytår måtte 61 børn på skadestuen på grund af ulykker med fyrværkeri. Størstedelen af dem mellem 11-14 år.

Om to uger skyder vi igen et nytår ind med fest og farver, men selvom antallet af ulykker med fyrværkeri generelt er faldende, så oplevede hospitalerne én særlig type skader stige blandt børn. Det får nu Ulykkes Analyse Gruppen fra Odense Universitetshospital til at advare.

Sidste år steg antallet af øjenskader blandt børn, hvor kun halvdelen havde sikkerhedsbriller på, skriver Fyens Stifttidende.

»Det er langt fra tilfredsstillende, at kun halvdelen af de tilskadekomne børn havde sikkerhedsbriller på sidste nytår,« siger overlæge Jens Lauritsen og fortsætter:

Husk de fem fyrværkeriråd 1. Brug altid beskyttelsesbriller

2. Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet

3. Brug aldrig ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri

4. Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden

5. Gå aldrig tilbage til en fuser KILDE: Sikkerhedsstyrelsen

»Brug af sikkerhedsbriller er klart den bedste måde at beskytte sig mod øjenskader. Det gælder både, når man er tilskuer, og når man selv tænder op. Jeg kan derfor ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at bruge sikkerhedsbriller.«

Sidste år var mere end hver tredje fyrværkeriulykke blandt børn under 15 år en øjenskade, hvor mange af dem skyldtes raketter. I alt var der 225 fyrværkeriulykker for alle aldersgrupper.

En anden vigtig detalje, som Ulykkes Analyse Gruppen hæfter sig ved, er, at børn selv antændte fyrværkeriet i halvdelen af alle ulykker.

Problemet er, at børn ikke altid selv forstår risikoen, hvorfor det er voksne, som bør stå for at antænde fyrværkeriet på aftenen. Anbefalingen er, at der altid skal være en voksen til stede og huske at instruere børnene i sikkerhedsrådene om fyrværkeri.