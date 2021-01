Der er travlt på de danske hospitaler i disse dage, hvor antallet af coronaindlagte er på det højeste siden pandemiens start.

Ikke desto mindre føler Aalborg Universitetshospital sig nu nødsaget til at bede de ansatte om at holde ekstra øje med suspekte personer:

'Der findes lige nu eksempler fra England, hvor personer opfordrer hinanden til at gå ind på hospitaler og filme tomme afdelinger – for at bevise, at covid-19 ikke findes,' lyder det i beskeden, der er sendt ud til de hospitalsansatte.

'Så vær opmærksom på, om I støder på personer, der ikke har retmæssigt ærinde på afsnittene.'

Advarslen sendes ud efter flere hændelser i England.

Her deles billeder fra tomme hospitalsafdelinger – som ikke skulle være covid-19-afsnit – flittigt i grupper på sociale medier, hvor personer, som er modstandere af vaccinen og mener, at coronavirus er medieskabt, færdes.

»Vi har valgt at orientere vores hospitalsansatte om, at de skal være opmærksomme, fordi der har været et tilfælde i Storbritannien, hvor personer uretmæssigt er gået ind på et hospital og har filmet. Det er ikke i orden – hverken over for vores personale eller patienter, som skal føle sig trygge,« siger regionsdirektør i Region Nordjylland Christian Boel.

Region Nordjylland har dog endnu ikke oplevet den type hændelser, oplyser regionen til B.T.

Men i forbindelse med det første vaccinestik var der mødt demonstranter op i hospitalets forgang, og derfor ønsker regionen at være på forkant med den type hændelser, så personalet trygt kan gå på arbejde.

»Vi har skrappe besøgsrestriktioner, og man skal i øvrigt have tilladelse til at filme inde fra vores hospitaler, så derfor vil det være meget bekymrende, hvis personer, der ikke har retmæssigt ærinde på hospitalet, filmer herfra,« siger Christian Boel.

Lige nu florerer der dog en video på Facebook fra Hvidovre Hospital. Her filmes relativt mennesketomme gange - fra et ambulatorie-afsnit på hospitalet, der er mere eller mindre lukket ned i disse dage, skriver TV 2 Lorry.