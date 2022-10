Lyt til artiklen

Forstanderen for Hospice Djursland, Dorit Simonsen, fik en kedelig nyhed onsdag morgen.

For her kunne den bygningsansvarlige konkludere, at hospicets møbler fra terrassen var blevet stjålet hen over natten.

»Først tænkte jeg, at det kunne da ikke passe. Der må være nogle, som har sat dem indenfor, for der er jo mange møbler,« siger Dorit Simonsen.

Men den var god nok. Møblerne var ikke at finde på hospicet. To borde med 12 tilhørende stole og to fletsofaer med et tilhørende fletbord er blevet meldt stjålet til politiet.

Dorit Simonsen, forstander på Hospice Djursland. Foto: Hospice Djursland Vis mere Dorit Simonsen, forstander på Hospice Djursland. Foto: Hospice Djursland

»Det er i hvert fald ikke noget, som folk har læsset på en cykel eller trailer. Så er de i hvert fald kørt ad flere omgange,« siger Dorit Simonsen.

Samtidig har Hospice Djursland delt et opslag om den kedelige nyhed på Facebook, som i skrivende stund er delt mere end 2.000 gange.

»Jeg er godt nok overrasket over, hvor meget det er blevet delt. Der må altså være en masse, som er forarget over, at det her er sket,« siger Dorit Simonsen og tilføjer.

»Jeg synes bare, at det er lavt. Men det ville det også være, hvis det var fra et plejehjem med ældre mennesker, der som skal kunne nyde deres hverdag. Ens liv er jo lidt mere begrænset.«

Men en af patienterne på Hospice Djursland havde i en aftenerne op til tyveriet set noget, som ikke var, som det plejede at være.

»En af vores patienter fortalte en af vores ansatte, at han godt nok havde set en mand, der gik nede på marken, som gik frem og tilbage. Vi ved selvfølgelig ikke, om det har noget med det at gøre, men det havde han været opmærksom på,« siger Dorit Simonsen.

Patienterne på Hospice Djursland er hverken utrygge eller bange efter de seneste begivenheder, oplyser Dorit Simonsen.

Hospice Djursland har ellers vagter, som med jævne mellemrum kommer ud om aftenen. De har også videoovervågning – bare ikke på terrassen, hvor møblerne er stjålet fra.

Men hospicet skal selv ud og betale for gildet igen, da møblerne stod uden og ikke var bundet fast. Derfor dækker forsikringen ikke.

Forstanderen anslår, at havemøblerne samlet løber op i en værdi på cirka 30.000 kroner.

»Vi går ikke ud og køber noget lige nu og her. Jeg håber da, at vi har pengene til at købe møbler igen. Det skal vi have,« lyder det.