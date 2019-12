I Horsens har man fået nok.

Nok af larmende adfærd. Nok af svineri. Nok af overformering. Og nok af de skader, måger og krager, der står bag. Så nu skal de skydes.

De tre fugletyper har det ellers godt i den østjyske by. Her er både gode steder at bygge redde, masser af føde og næsten ingen naturlige fjender.

Men nu har de altså alligevel skaffet sig et par stykker på nakken, skriver TV 2 Østjylland.

Kommunen har nemlig allieret sig med den lokale jagtforening, der er blevet bedt om at skyde sølvmågerne ved Horsens Havn.

Ligeledes har jægerrådet fået tilladelse til at regulere antallet af skader og krager.

Disse tager nemlig ud i byens villakvarterer og plyndrer, lyder det.

Beslutningen om at skyde de uønskede fugle bliver i TV 2 Østjyllands artikel kritiseret af en ornitolog.

»Det tjener slet ikke noget formål, for der er ikke et ønske fra borgere om, at man skal regulere dem. Tværtimod er de en slags oprydningsarbejdere, de spiser affald, skrald og de tager ovenikøbet nogle af de insekter, som vi gerne vil være fri for i vores græsplæner,« siger ornitologen Hans Pindstrup til mediet.

Om kritikken fortæller Horsens Kommune, at den nuværende ordning er kommet på benene på baggrund af en opfordring fra jægerne.

Derfor er kommunen også lydhør overfor andre, der ikke mener, at reguleringen er nødvendig:

»Vi har et glimrende samarbejde med jægerrådet og lytter til dem, og når ornitologisk forening kommer på banen, så lytter vi os til dem og forsøger at balancere tingene,« siger Flemming Larsen, der er afdelingschef i Natur og Miljø i Horsens Kommune, til TV 2 Østjylland.