Horsens kommune fraråder nu badning i Ringe Sø i Brædstrup.

Vandet er så forurenet, at det nærmest ligner, der er hældt flere spande grøn maling ned i den.

Og det er ikke første gang, man konstaterer det, der hedder blågrønne alger. Det skete nemlig også i begyndelsen af juni i år. Det står i en pressemeddelelse fra kommunen.

»Lad være med at bade i søen, så længe vi skilter med 'Badning frarådes'. Hold også din hund fra vandet. Vær altid opmærksom på vandet, uanset hvilket sted du gerne vil bade, da problemet med de blågrønne alger er tilbagevendende,« siger Kirsten Linå Jensen, som er civilingeniør i natur-afdelingen i Horsens Kommune.

Badning er farligt, fordi de blågrønne alger danner en form for giftstoffer, der i værste tilfælde kan ende med en forgiftning, hvis man indtager vandet.

Derfor advarer man også særligt om at lade hunde bade i søen, da der er stor risiko for, at kæledyret indtager vandet under en badetur i det. Udsætter man sin hud for algerne, så kan det desuden fører til udslæt og irritationer.

Algerne kommer, når solen står på og modner den næring, der er i søen.

»Det er ikke utænkeligt, at problemet kan opstå andre steder også. Så helt generelt bør man altid kigge på det vand, man vil bade i,« siger Kirsten Linå Jensen og forklarer, at man derfor aldrig bør bade i vand, der er så uklart, at man ikke kan se sine egne fødder.