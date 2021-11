Regeringen anbefaler at indføre et coronapas på en række udvalgte steder som indendørs serveringssteder og natklubber, eller hvor der er mange samlet.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften.

Hos Horesta i Region Midtjylland frygter de, at det coronapasset vil føre til en række aflyste arrangementer.

»Vi kan godt frygte, at der er flere, der beslutter sig for at aflyse for eksempel julefrokoster,« siger formand for Horesta i Region Midtjylland, Jakob Beck Wätjen, til B.T. Aarhus kort efter pressemødet.

Formanden fortæller, at han ikke forstår, hvorfor det netop er i deres brancher, der igen skal indføres restriktioner.

»Vi er ærgerlige. Lige nu har vi muligheden for at komme ovenpå, og jeg synes i virkeligheden, at man skulle kigge på de undersøgelser, som viser, at det ikke primært er på restauranter, smitten spredes,« fortæller han¨.

Han siger samtidig, at det kommer til at kræve en del ekstra arbejde til adminstrationen, når der skal tjekkes coronapas.

»Hun siger på pressemødet, at det bliver nemt for erhvervslivet, men det er det jo ikke,« forklarer han og tilføjer.

»Jeg er nervøs for, at der kommer flere restriktioner, som virkelig vil sætte vores branche under endnu mere pres igen.«