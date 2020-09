Nye stramninger vil være yderst smertefuldt for flere restauranter og barer i København.

Det mener brancheorganisationen Horesta, efter det på et pressemøde tirsdag eftermiddag stod klart, at nye corona-stramninger rammer restaurantionsbranchen i 17 af landets kommuner.

»Det her kommer til at gøre rigtig ondt på virksomheder, som i forvejen er presset til det yderste. Hjælpepakkerne er udfaset, erhvervet er i forvejen underlagt en lang række restriktioner, og nu kommer der yderligere en tvangslukning oveni. Der er brug for, at man fra politisk hold hurtigst muligt sikrer kompensation til erhvervet,« siger HORESTAs politiske direktør Kirsten Munch i en pressemedelelse.

På pressemødet tirsdag kl. 12.30 meddelte sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke (S), at åbningstider på restauranter, caféer og barer i hovedstadsområdet ændres fra kl. 24 til kl. 22.

Kirsten Munch anerkender over for B.T., at der kan være behov for at sætte ind med skærpede restriktioner for at mindske smittespredningen, men hun er meget overrasket over og stærkt kritisk overfor, at de nye regler i vid udstrækning er rettet mod restauranter og barer, som i forvejen kører på pumperne rent økonomisk.

»Myndighederne peger især på, at det er de uautoriserede private fester, som udgør en stor smittefare. På den baggrund undrer det, at man gang på gang lægger nye restriktioner ned over restauranter og barer frem for at stramme op over for piratfester og anden aktivitet, der foregår uden for professionelle rammer,« lyder det fra Kirsten Munch.

HORESTA skønner, at den reducerede åbningstid vil koste branchen i hovedstadsområdet mellem 100 og 200 millioner kroner over de næste fjorten dage.

De nye tiltag indføres i København samt i de andre 16 kommuner fra torsdag den 17. september frem til 1. oktober.

De 16 kommuner er:

Albertslund Kommune

Ballerup Kommune

Brøndby Kommune

Dragør Kommune

Frederiksberg Kommune

Gentofte Kommune

Gladsaxe Kommune

Glostrup Kommune

Herlev Kommune

Hvidovre Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Ishøj Kommune

Lyngby-Tårbæk Kommune

Rødovre Kommune

Tårnby Kommune

Vallensbæk Kommune

På pressemødet gjorde justitsminister Nick Hækkerup (S) det ligeledes klart, at politiet er klar til at udstede påbud og opholdsforbud, hvis tiltagene ikke bliver overholdt.

»Vi har set, at der har været problemer i nattelivet med at holde afstand. Især, når der er kommet alkohol i blodet. Nu sætter vi ekstra fokus på, at restaurantionsmiljøet overholder afstandskravet. Vi indfører et krav om skiltning med, hvor mange der må være på en restaurant eller bar,« siger Nick Hækkerup