Da to mænd på 23 og 27 i september kørte fra Fyn mod Sjælland på Storebæltsbroen fik de en rigtig god idé.

De stoppede ved lavbroen og parkerede bilen. Herefter kravlede den 23-årige mand op på hegnet og hoppede i vandet, mens den 27-årige mand filmede. Det fortryder de nok i dag.

For det lille stunt fik sat gang i så stort et apparat, at de to mænd ved retten i Svendborg nu er blevet idømt en samlet bøde på 66.891 kroner, skriver Fyens.dk.

Da manden på 23 kastede sig ud over broen, alarmerede flere bilister og brovagten politiet.

De satte gang i den helt store redningsaktion og sendte blandt andet en redningshelikopter i luften.

Aktionen blev afblæst, da den 23-årige mand selv svømmede i land, hvor politiet stod og ventede.

Begge mænd måtte erkende, at de havde udført det lille stunt, men insisterede på, at de ikke havde til hensigt at få en redningshelikopter i luften.

Den 23-årige mand fik tirsdag en bøde på 5.000 kroner, mens den 27-årige fik en bøde på 2.500 kroner. De skal også betale for redningshelikopteren, som løber op i 59.391 kroner. Dermed ender det lille optrin med at koste de to mænd en samlet regning på 66.891 kroner i alt.