»Bøssekopper. Kan man blive vaccineret mod LGBT+? Vi må sætte hårdt ind i disse miljøer! Det (abekopper) er snarere sendt fra himlen, Guds vrede på mænd, der ligger med mænd.«

Sådan indleder 28-årige Kasper Enevoldsen et debatindlæg i Kristeligt Dagblad. Kommentarerne er blot få ud af mange på sociale medier.

B.T. har efterfølgende kontaktet den unge mand for at få uddybet, hvordan han oplever stigmatisering af homoseksuelle som ham selv i forbindelse med, at flere bliver smittet med abekopper.

I skrivende stund er der registreret 169 tilfælde i Danmark, oplyser Statens Serum Institut.

Er du bange for at abekopper spreder sig yderligere i Danmark?

»Selvom jeg er god til at lægge kommentarerne fra mig, så bliver jeg da både vred og ked af det. Jeg tror særligt, at det kan have en stor effekt at læse den slags kommentarer, hvis man er ung og homoseksuel og måske allerede er bange for ikke at blive accepteret, som den man er,« siger Kasper Enevoldsen.

Også hos folkene bag Copenhagen Pride, der løb af stablen i den forgangne uge, har man oplevet skældsord på organisationens hjemmeside samt anonyme »hadeopkald«, der har været knyttet til abekopper.

»Vi har fået 15-20 opkald fra ukendt nummer, som vi har meldt til politiet,« siger forperson Lars Henriksen og nævner ordet »abekoppespredere« som eksempel på, hvad der er blevet sagt.

Men der er altså slet ikke grund til at udgyde had og homofobiske kommentarer, hvis man spørger videnskaben.

For selvom størstedelen af alle smittede i Danmark er mænd og primært mænd, der har sex med mænd, er det ganske tilfældigt, at sygdommen er udsprunget i det homoseksuelle miljø.

»Det er vigtigt, at man ikke afgrænser det til et problem blandt homoseksuelle. Virus vælger ikke seksualitet, når den spreder sig,« siger professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen.

Problemet med at lægge homoseksuelle for had kan ifølge professoren være opstået, fordi Sundhedsstyrelsen i første omgang har målrettet deres kommunikation og vaccinationsindsats til mænd, der har sex med mænd, og som har skiftende partnere.

»Og det kan give et signal om, at homoseksuelle udgør en særlig smitterisiko. Men man skal have intim kontakt for at blive smittet,« understreger Allan Randrup Thomsen.

Han mener desuden, det kan være problematisk, at man bliver registreret i vaccinationsregistret, og det derved kan identificeres, hvilke seksuelle præferencer man har.

»Det er jo ikke sikkert, alle bryder sig om det. Det kan virke stigmatiserende,« siger han.

Lars Henriksen oplever også, at det er svært for folk at forstå paradokset i, at man er nødt til at advare den gruppe, hvor man ser størst hyppighed af abekopper, men samtidig skal være bevidst om, at virus lige så godt kunne have spredt sig blandt heteroseksuelle til at begynde med.

»Det er ikke en bøssesygdom,« fastslår Lars Henriksen og fortæller, at man hos Copenhagen Pride har gjort meget ud af at genindføre saglighed i den verserende debat og roser Sundhedsstyrelsen for det samme.

Sådan kan abekopper se ud. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control Vis mere Sådan kan abekopper se ud. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

Sundhedsstyrelsen selv kalder kommunikationen for »en svær balancegang at skulle ramme«.

»Vi har lagt åbent frem, hvad det er for en sygdom, og at den kan smitte alle uanset køn og seksualitet osv. Samtidig har vi også en meget stor forpligtigelse til at sikre, at kommunikationen når dem, der er i størst risiko, for det er jo dem, vi gerne vil beskytte,« siger sektionsleder i styrelsen Asbjørn Lindsø:

»Det kan vi kun gøre ved at henvende os direkte til dem – men det skal være på en ordentlig og saglig måde, der ikke medvirker til at stigmatisere eller tabuisere,« siger han.

Også her følger man kommentarsporene på sociale medier tæt og bruger mange ressourcer på at svare på spørgsmål og være i dialog med Sundhedsstyrelsens følgere:

»Det er vigtigt for os at kunne trække en streg i sandet og sige, at nedladende, diskriminerende kommentarer ikke tolereres,« siger Asbjørn Lindsø.

Tilbage til Kasper Enevoldsen, der glæder sig over, at der er kommet gang i vaccinationsudrulningen. Det kan nemlig betyde en opbremsning i smitten og dermed mindre fokus på sygdommen i medierne og på sociale medier.

Han opfordrer dog fortsat til, at alle – ikke kun homoseksuelle – siger fra over for nedsættende kommentarer.

»Hvis vi skal have en kulturændring, så skal vi have majoriteten med, så vi taler ordentligt til hinanden,« siger han.