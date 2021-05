Selv om smittetrykket ikke er højt nok til, at Holstebro automatisk lukkes ned, vil byråd lukke foreningerne.

Økonomiudvalget i Holstebro Kommunes byråd opfordrer til, at foreninger, hvor der er særlig risiko for coronasmitte, lukker ned. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det sker, på trods af at kommunens testkorrigerede incidenstal ikke har oversteget grænsen for, hvornår en kommune automatisk skal lukke ned.

Grænsen for automatisk nedlukning går ved 250. Kommunen har et testkorrigeret incidenstal på 183,9.

Det korrigerede incidenstal er antallet af smittede med covid-19 per 100.000 indbyggere, når man justerer for, hvor mange der er blevet testet.

Økonomiudvalget ønsker ikke, at kommunen skal nå grænsen.

- Derfor har vi i Økonomiudvalget drøftet, hvad vi kan gøre for at undgå, at skoler, uddannelsessteder, butikker, restauranter, caféer, frisører med mere skal lukke automatisk ned, siger borgmester Hans Christian Østerby (S) i pressemeddelelsen.

Opfordringen kommer, fordi det særligt er blandt børn og unge, at smitten stiger.

- Vi tager det ekstra skridt, fordi vi vil undgå den automatiske nedlukning, som kan ramme os, siger borgmester Hans Christian Østerby.

/ritzau/