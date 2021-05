Selv om smittetrykket ikke er højt nok til, at Holstebro automatisk lukkes ned, vil byråd lukke foreningerne.

Økonomiudvalget i Holstebro Kommunes byråd opfordrer til, at foreninger, hvor der er særlig risiko for coronasmitte, lukker ned. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Det sker, på trods af at smittetrykket i kommunen ikke er tæt på at overstige grænsen for, hvornår en kommune automatisk bliver lukket ned.

Økonomiudvalget ønsker, at kommunen ikke skal nå grænsen.

- Derfor har vi i Økonomiudvalget drøftet, hvad vi kan gøre for at undgå, at skoler, uddannelsessteder, butikker, restauranter, caféer, frisører med mere skal lukke automatisk ned, siger borgmester og formand for udvalget Hans Christian Østerby (S) i pressemeddelelsen.

Hvis en kommune har flere end 250 coronasmittede per 100.000 indbyggere, efter at man har justeret for antallet af testede, skal kommunen automatisk lukke ned. Tallet kaldes også det testkorrigerede incidenstal.

Det ligger onsdag på 183,9 i Holstebro Kommune.

Skulle det imidlertid overstige sundhedsmyndighedernes grænse, betyder det, at blandt andet restauranter, frisører, detailhandel og forlystelsesparker som udgangspunkt skal lukke.

Disse må først åbne igen, når kommunen har ligget under incidensgrænsen i syv dage.

Byrådets opfordring til at lukke ned er rettet mod foreningslivet, fordi det særligt er blandt børn og unge, at smitten stiger i Holstebro Kommune.

- Vi tager det ekstra skridt, fordi vi vil undgå den automatiske nedlukning, som kan ramme os, siger borgmester Hans Christian Østerby.

Opfordringen fra byrådet er en anbefaling og altså ikke en ordre. Det er derfor op til den enkelte forening, om den vil lukke for sine aktiviteter.

Holstebro har landets næsthøjeste testkorrigerede incidenstal.

Over Holstebro ligger Hørsholm Kommune, hvor det tilsvarende tal er 249,1 smittede per 100.000 indbyggere. Hørsholm måtte derfor fra søndag lukke ned, indtil kommunen i syv dage i træk har ligget under sundhedsmyndighedernes incidensgrænse på 250.

/ritzau/