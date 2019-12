24-årige Holger Emil Ravn Bøving er godt og grundig træt af alt den snak om Tinka-nissehuer, der har fyldt den seneste uge.

Derfor satte han sig for at finde en på Den Blå Avis.

Men det var ikke for at give den som gave til et Tinka-elskende familiemedlem. Tværtimod.

I stedet tog Holger nissehuen, noget gaffatape og et par kanonslag med ud til et øde sted nær Aarhus.

Gaffetapen brugte han til at hænge sin iPhone op, og kort tid efter kunne mobiltelefonen så filme, hvordan den 24-årige mand satte ild til et kanonslag med Tinka-hugen hængende ud over.

Sekunder efter sprænger huen i stykker, hvorefter Holger sætter sig ind i sin bil og laver en masse hjulspin foran kameraet.

Resultatet blev til en video, som nu bliver delt og kommenteret flittigt på Holgers Facebook-profil, og hvor der til opslaget står: 'Hold nu kæft med de huer'.

Selv fortæller den 24-årige mand, at det bare er for sjov.

Holger Bøving med sin Tinka-hue, før den endte i tusinde stykker.

»Jeg synes, det var en god idé, fordi der har været så meget ballade med de her huer. Det er sgu bare for sjov,« siger han til B.T.

Holger fortæller, at han købte huen for 100 kroner af en ældre mand, og at han faktisk godt kan forstå forældrene, selvom han synes, at der har været lidt for meget fokus.

»Hvis jeg var forælder, og mit barn virkelig ville have sådan en, så kunne jeg da godt finde på at bruge et par hundrede kroner på sådan en,« siger han.

