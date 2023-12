Brøndby Hallen danner lørdag rammer om den nationale konference 'Sammen for Palæstina', som arrangeres af Muslimsk Ungdom i Danmark.

B.T. havde sendt vores politiske kommentator Joachim B. Olsen samt en journalist til den københavnske vestegn for at deltage, men i døren var beskeden, at de ikke var velkomne.

»Der har været mange, der har brokket sig over, at pressen ikke interesserede sig nok for de demonstrationer, der er blevet afholdt i forbindelse med krigen i Gaza, så derfor synes jeg, de skulle have lukket os ind,« lyder det fra den politiske kommentator.

Joachim B. Olsen opgav dog ikke jagten på at komme i snak med nogle af deltagerne – hvordan det gik, kan du se i videoen herover.