Hundredvis af nyslåede konfirmander bliver mandag sluppet løs i Lalandia. Det sker uagtet et rekordhøjt smittetal lørdag.

De 750 konfirmander fra hele landet skal fejre Blå Mandag i badelandet, og det bekymrer forælder Thomas Sørensen, der står i et dilemma:

Skal han sende sin datter med klassekammeraterne til Lalandia, eller skal hun gå glip af oplevelsen i det håb, at det vil sikre hende mod coronasmitte? Han håber, beslutningen bliver truffet for ham.

»Mit største ønske lige nu er, at Lalandia udskyder Blå Mandag til foråret, eller i hvert fald til der er meget lave smittetal,« siger han.

I feriecentret i Rødbyhavn kan teenagerne fra klokken 10 til 21.30 bade, bowle, spille minigolf og gå i biografen. Og spise sig mætte i pizza-buffeten. Centret er lukket for andre gæster.

Men arrangementet, der koster 575 kroner per person, sker med en vis risiko, mener Thomas Sørensen. Mange af de unge har netop holdt konfirmationsfester og kan blandt andet derfor uvidende være løbet ind i virussen.

»Børnene kommer til at rende rundt og krydse veje med skoleelever fra hele landet. Jeg frygter, at der er en smittet, som så kommer til at smitte en masse andre,« siger Thomas Sørensen og fortsætter:

»Jeg tror, vores skole vil være rigtig ked af det, hvis vi kommer tilbage med elever, som lægger de andre klasser og lærere ned.«

Arkivfoto. Lalandia får mandag besøg af 750 konfirmander Foto: STEEN JACOBSEN Vis mere Arkivfoto. Lalandia får mandag besøg af 750 konfirmander Foto: STEEN JACOBSEN

Thomas Sørensen har fortsat ikke besluttet, om hans datter får lov til at følge med sine venner.

»Hvis en af min datters klassekammerater bliver smittet, så er der risiko for, at der vil være smitte i klassen, når de vender tilbage til skolen, og så kan det komme ud på ét, om hun var med i Lalandia eller ej.«

»Hvis hun ikke kommer med, er det jo bare at sætte min datter uden for den oplevelse, de andre har haft,« siger han.

Han har forsøgt at få forældrene til de øvrige børn i sin datters klasse til at vedtage en kollektiv aflysning af turen til Lalandia. Uden held. Det ærgrer ham.

»Jeg synes, at når man tænker over det, så er det vigtigste, at der ikke sker en yderligere stigning i smittetallet. Så synes jeg, at man som forælder skal tænke ud over ens børns behov. De er allerede blevet skuffet én gang, så de klarer nok at blive skuffet en gang til,« siger han med henvisning til, at Blå Mandag i Lalandia oprindeligt skulle have været afviklet i maj.

Salgs- og Marketingdirektør i Lalandia, Thomas Bahn Jespersen, anerkender bekymringen for coronasmitte. Men han bedyrer, at Lalandia, der har haft åbent siden juni, gør sit ypperste for at sikre børnene mod coronavirus.

»Jeg kan sagtens forstå, at folk er bekymret. Men vi forsøger at gøre det under så trygge rammer som overhovedet muligt. Man skal huske, at vi har kapacitet til mange flere. Vi har rigtig mange kvadratmeter, så der vil være masser af plads,« siger han og fortsætter:

»Vi har håndsprit tilgængeligt i hele centret, vi har afstandsmarkering, og vi har tydeligt markeret, hvor mange der må være i bassinerne. Og så har vi personale til at håndhæve reglerne.«

Direktøren fortæller derudover, at konfirmanderne kommer til at spise i hold, de kommer til at sidde med afstand til hinanden, og alle har fået besked på at have mundbind med, til når de bevæger sig rundt.

Lalandia skal ifølge reglerne sikre, at der er mindst fire kvadratmeter gulvareal per besøgende. Og det har feriecentret så rigeligt, forsikrer Thomas Bahn Jespersen.

Han punkterer dermed Thomas Sørensens forhåbninger om, at Lalandia vil vente med at lukke de mange konfirmander ind.

»Det kan være, at man i Lalandia bliver klogere hen over weekenden,« siger Thomas Sørensen.

Men det kommer ikke på tale at udskyde Blå Mandag endnu en gang.

»Da vi i maj udskød det første gang, var det fordi, vi var tvunget til at lukke ned. Vi måtte ikke være åbne, så situationen er ikke sammenlignelig,« siger Thomas Bahn Jespersen.