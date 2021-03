Hidtil har den bedste energimærkning på hårde hvidevarer A+++, men den skala er nu fortid.

1. marts trådte en ny skala i kraft, som altså går hen og får afslørende betydning for dig, næste gang du skal ud og købe hårde hvidevarer, nyt fjernsyn eller andre elektroniske skærme.

I en pressemeddelelse oplyser Energistyrelsen, at skalaen fremover vil komme til at gå fra A til G, hvor A således er det bedste.

Og det betyder med andre ord, at man går væk fra de mange +'er til nu kun at bruge bogstaver.

»Den nye energimærkning gør det langt nemmere at sammenligne, hvor meget energi produkterne bruger. Samtidig bliver der også stillet større krav, så det bliver sværere at opnå et A på den nye skala, end det var at opnå det lidt kryptiske A+++ på den gamle skala. På den måde bliver det nemmere for forbrugerne at vælge de produkter, der giver besparelser på både energien og elregningen,« siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Den nye skala vækker også begejstring hos Dansk Erhverv.

»Et velfungerende energimærke er en fordel for alle, for det bidrager til en relevant innovation til gavn for klimaet. Vores medlemmer har en stor interesse i at gøre det nemt og gennemskueligt for danskerne at købe nye mere klimavenlige produkter, og det nye energimærke bliver et vigtigt redskab til det fremover,« siger administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Ifølge Energistyrelsen vil de bedste produkter typisk kun opnå et B- eller C-mærke, fordi det er så vanskeligt at leve op til kravene for et A-mærke.