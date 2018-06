'Nej, nej, nej … den gulerod er jo slet ikke økologisk!' 'Måske, men er du klar over, at den ble, din baby har på, er fuld af giftstoffer?'

Sådan kunne en samtale mellem to nybagte mødre forløbe. Ifølge en YouGov-undersøgelse, som Neutral har lavet blandt mødre mellem 25 og 45 år, oplever hver tredje nemlig at blive dømt som en dårlig mor, mens mere end hver anden mor har taget sig selv i at fordømme andre.

Det kommer ikke bag på psykolog Camilla Holst, der har ét godt råd til mødrene: ‘Tænk dig om, inden du kritiserer andre. For selv gode råd skaber unødig splid’.

Camilla Holst er konceptchef i Falck Healthcare, hvor hun laver trivselsundersøgelser af danskere til forsikringsselskaber og firmaer. Hun genkender tendensen til, at vi alle sammen blive eksperter i egne - og især - andres liv.

»Vi er rigtige gode til at dømme hinanden. Ligesom i X-Factor. Det er blevet en samfundsnorm, at vi hele tiden skal vurdere hinandens indsatser.«

Doktor i babyviden

Forældreskabet er et emne, hvor mange har trang til at læse eller google sig til en professortitel.

»Alle er nærmest blevet eksperter i at blive forældre, men jo klogere vi bliver, des mere bliver vi også smagsdommere. Det er bagsiden af vores utroligt kloge hjerne,« siger Camilla Holst.

Al den viden, vi samler, burde udvide vores synsfelt, men kan gøre præcis det modsatte, hvis vi ikke forholder os kritisk til den.

»Viden kan gøre, at vores synsfelt bliver snævrere. Fordi vi tror, at vi finder sandheden.«

Ifølge psykologen er hovedreglen, at man gerne må være nysgerrig på, hvordan andre gør, men man skal kun blande sig, hvis love eller etiske grænser bliver brudt.

»Ser du en forælder råbe ad eller slå sit barn i Netto, skal du gribe ind. Men bruger de en - efter din mening - forkert ble eller sut, er det under bagatelgrænsen, og så skal du holde dig i skindet. For det kan koste dyrt, hvis du skal fortælle, hvor klog du er.«