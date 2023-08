Du kender måske det amerikanske ismærke 'Ben & Jerry's' for sine mange smagsvarianter, men over sommeren er brandet kommet i vælten i forbindelse med noget ganske andet: Ruslands krig i Ukraine.

»Hold jer væk fra Ben & Jerry's,« skriver den borgerlige debattør Jarl Cordua fredag på X - tidligere Twitter.

Han henviser til den berømte historiker og forfatter Timothy Snyder, der på sin profil skriver:

»Selvom en del af min barndom dør, når jeg siger det, Ben & Jerry's er pro-fascistisk, subjektivt og objektivt. Undgå dem og alle andre Unilever-produkter.«

Kritikken mod Ben & Jerry's handler særligt om, at ismærket er ejet af Unilever, der fortsat opererer og betaler skat i Rusland.

Her fik Unilever sidste måned mærkatet 'internatinal sponsor af Rusland' af Ukraines antikorruptionsstyrelse.

En liste, som rom-mærket Bacardi også netop er endt på.

En ukrainsk talsperson udtalte i den forbindelse bekymring for, at en ny russisk lov vil betyde, at Unilevers arbejdsstyrke på 3.000 ansatte risikerer at blive indrullet i hæren:

»De risikerer, at dets personale og ressourcer bliver mobiliseret ind i Putins maskine,« lød advarslen i juli.

23. juli lød meldingen fra Unilever, at de ikke vil modsætte sig den russiske lov, og dermed vil tillade ansatte at blive indskrevet som værnepligtige, hvis det bliver påkrævet.

På sociale medier opfordrer flere til at boykotte Unilever, herunder også Ben & Jerry's og andre mærker ejet af Unilever.

Ben & Jerry's er under beskydning efter ejeres Unilever er endt på en ukrainsk liste over sponsorer af Rusland. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ben & Jerry's er under beskydning efter ejeres Unilever er endt på en ukrainsk liste over sponsorer af Rusland. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Russisk-exit er ikke 'ligetil'

Unilever har tidligere på sommeren svaret, at firmaet fordømmer krigen i Ukraine som en brutal og »meningsløs handling fra den russiske stat,« men at en exit ikke er 'ligetil'.

Unilever har ifølge virksomheden droppet al eksport og import af produkter ind og ud af Rusland og stoppet med at bruge penge på reklamer i landet.

»Det er klart, at hvis vi forlod vores virksomhed og mærker i landet, ville de blive approprieret - og opereret - af den russiske stat. Derudover synes vi ikke, det er rigtigt at forlade vores ansatte i Rusland,« har gigantvirksomheden meldt ud.

Som svar på kritikken har Unilever også sagt, at de ikke har kunne finde en måde at sælge virksomheden, som undgår potentielt at betyde en endnu større indtægt til den russiske stat og samtidig sikrer de ansatte.

Unilever fortsætter dermed med at sælge mad og hygiejneprodukter i Rusland herunder sæbe og shampoo, men også is som Magnum og Cornetto, skriver Guardian.

Der er altså umiddelbart ingen direkte meldinger om, at der specifikt bliver solgt Ben & Jerry's is i Rusland.

Medstifteren af Ben & Jerry's is, Ben Cohen, er en omstridt karakter i USA. Her bliver han i juli 2023 arresteret efter en protest han lavede mod retsforfølgelsen af Wikileaks-stifteren Julian Assange. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Medstifteren af Ben & Jerry's is, Ben Cohen, er en omstridt karakter i USA. Her bliver han i juli 2023 arresteret efter en protest han lavede mod retsforfølgelsen af Wikileaks-stifteren Julian Assange. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix

Is-mogul i søgelyset

Ben & Jerry's har flere gange været i søgelyset, fordi medskaberen af ismærket - 72-årige Ben Cohen- har udtalt sig vidt og bredt om sin modstand mod USA's involvering i krigen i Ukraine.

Cohen sidder ikke længere i bestyrelsen, men har skabt masser af omtale, blandt andet ved at poste penge i en helsides annonce i New York Times, der rettede skylden for Putins indtog i Kiev mod 'bevidste provokationer' fra USA og NATO.

Går man ind på Ben & Jerrys hjemmeside møder man flere kampagner, der ikke handler om is eller smagsvarianter, men derimod politik.

Senest en kampagne, der opfordrer til at give 'Mount Rushmore' tilbage til USA's oprindelige befolkning.

'USA blev grundlagt på stjålet land - lad os returnere det', lyder kampagnen på hjemmesiden.

Også ulighed, klima og racisme er emner, hvor Ben & Jerrys har markeret sig.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ben & Jerry's.