Hvis du skal ud og sende raketter til vejrs nytårsaftensdag - eller bare skal ud for at kigge på - så gælder det om at passe ekstra godt på.

Det kommer nemlig til at blæse i løbet af dagtimerne, og derfor skal sikkerhedsafstanden til fyrværkeriet være det dobbelte af, hvad det plejer.

Det oplyser Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

DMI melder, at det kan blæse over ti meter i sekundet i dele af landet i løbet af dagen - og når det blæser mere end fem meter i sekundet, skal man fordoble sikkerhedsafstanden, lyder rådet.

Fakta om sikkerhedsafstande Almindeligt konsumfyrværkeri (for eksempel batterier) - Afstand til stråtag, høstakke, skovområder og lignende: 100 meter

- Afstand til dyrehold, hundekenneler og udegående dyr: 100 meter

- I blæsevejr fordobles alle afstande til 200 meter. Raketter - Afstand til stråtag, høstakke, skovområder og lignende: 200 meter

- Afstand til dyrehold, hundekenneler og udegående dyr: 200 meter

- I blæsevejr fordobles alle afstande til 400 meter. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

»På fyrværkeriet står der, hvor lang sikkerhedsafstand man skal holde til personer. Det er en god idé at øge den afstand, når det blæser, så man mindsker risikoen for skader,« siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Lone Brose, i pressemeddelelsen.

»Og så skal man naturligvis stadig huske sikkerhedsbriller,« tilføjer hun.

Desuden gælder det om at være opmærksom på, at man ikke antænder fyrværkeri for tæt på bygninger med blandt andet letantændelige tage, marker med dyr, skove og heder.

Vinden ser dog ud til at løje af hen over aftenen, oplyser Sikkerhedsstyrelsen.