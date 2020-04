Kåre Mølbak, der er direktør i Statens Serum Institut, har netop fortalt danskerne, at han regner med, at vi må se frem til et helt år, hvor vi skal holde afstand og undgå håndtryk. Mindre end et døgn senere sagde Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm, at sex er sundt, så danskerne skal endelig dyrke sex.

Danskerne får også at vide, at de skal begrænse deres færden i grupper udenfor. Alligevel åbner zoo og Tivoli nu pludselig i maj måned.

Det er det, man med en vis ret kan kalde forvirrende.

B.T. har fået mange henvendelser fra danskere, som oplever uklarhed om retningslinjerne for færden blandt andre og i det offentlige rum. Vi har derfor samlet svar på de mest basale spørgsmål, om hvordan danskerne kan leve deres liv, fra Sundhedsstyrelsen, Politiet, Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og andre kilder.

Efter en del udmeldinger - for eksempel om at undgå håndtryk, men opfordringer til at dyrke sex - så hersker der en vis forvirring hos danskerne. Foto: Simon Knudsen

Må jeg have sex?

Du må naturligvis gerne dyrke sex, selv om verden døjer med covid-19. Sex er et naturligt, menneskeligt behov. Der er dog nogle ting, som er værd at tænke over først.

Det er en god idé at begrænse sig til sex med sin partner. Er man single, så er det fornuftigt at holde sig til en eller få partnere. Meget gerne nogle, som man kender godt i forvejen.

Hvis man boltrer sig i talrige partnere, som man ikke kender i forvejen, øges risikoen for smitte. Undgå sex, hvis du eller din partner har symptomer på covid-19.

Du er lige stødet til en ordentligt omgang sex, men der er jo corona? Hvad gør du? Du dyrker sex med din partner eller - hvis du for eksempel er single - med få partnere, som du kender og har tillid til. Undgå for nuværende de store eventyr med horder af fremmede. Foto: Simon Knudsen

Må jeg besøge andre?

Du kan godt få besøg i dit hjem eller besøge andre, selv om der er covid-19. Mennesker har brug for social kontakt til andre. Igen er der dog en del forholdsregler, som du bør gøre dig.

For det første er det en god ide at begrænse sociale besøg. Besøg først og fremmest de nærmeste eller dem, som du føler størst behov for at se. Udsæt mindre vigtige besøg. Sørg for, at der ikke samles ret mange mennesker på samme sted, men så få som muligt.

Når du besøger eller har besøg, så hold en til to meters afstand til personer uden for din husstand. Du skal ikke besøge personer, der er risikogruppen for at dø af coronavirussen, herunder ældre og særligt udsatte.

Undgå kys, kram og håndtryk med personer uden for din husstand. Sørg for god rengøring før og efter besøget. Vær helst udendørs.

Du må gerne besøge andre mennesker eller tage imod besøg. Men hold det til de nærmeste så vidt muligt og undgå at komme mange af gangen. Drop børnefødselsdage og andre større ting. Foto: Linda Kastrup

Må jeg gå på arbejde?

Visse arbejdspladser er blevet genåbnet. Ud over de essentielle arbejdspladser inden for sundhedssektoren, fødevaresektoren med flere har danske frisører for eksempel også åbent igen. Samfundet skal også fungere, hvis ikke pandemien skal udløse en enorm økonomisk krise.

Der bør være grundigt rent på en arbejdsplads. Sprit hænderne grundigt af og vask dem ofte. Undgå at sidde tæt på hinanden, såfremt det kan lade sig gøre. Sidder I tæt, kan det være en god ide at sætte fysiske barrierer op mellem pladser på fælleskontorer. For eksempel plader af gennemsigtig plastik, som nogle supermarkeder bruger.

Har du nogen som helst symptomer, så bliv hjemme. Covid-19 smitter primært ved host og nys, da der sendes dråber rundt i luften. Virussen smitter også ved kontakt med håndtag, knapper, keyboards og andre ting, hvor der kan være virus, som man så afsætter i ansigtet.

Håndtag, kaffemaskiner og lignende, som mange personer rører ved, bør rengøres meget ofte. Hvis dit arbejde kan udføres hjemmefra, så gør det.

Mange arbejdspladser åbner op i det små. Er du på arbejde, så hold afstand til andre og sprit hænderne af ofte. Især hvis du har rørt ved håndtag eller knapper, som ofte anvendes af andre. Foto: Sigrid Nygaard

Må jeg tage til frisøren?

Danske frisører er lige åbnet igen i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet. Der sker dog under visse restriktioner. Afhængigt af butikkens størrelse tillades der et begrænset antal kunder.

Du skal som kunde møde op alene. Du skal også anvende håndsprit eller håndvask før og efter besøget. Har du symptomer, så skal du blive hjemme. Du skal holde god afstand til andre kunder, mens du er der.

Nadia Hansen klipper Thomas Højlund i Stuhr Frisørsalon. Frisører, tatovører og andre små erhvervsdrivende tager imod kunder igen. Hold afstand, hvis du bevæger dig ud som kunde. Foto: Mathias Svold

Må jeg tage med offentlig transport?

Ja, det må du gerne. Den offentlige transport er essentiel for samfundet. Hvis du kan undgå det, så rejs uden for myldretiden. Hold mindst et sædes afstand til andre mennesker og i det hele taget så meget afstand som muligt. Hvis du skal nyse eller hoste, så host i ærmet.

Vis især hensyn over for ældre, som er særligt disponible over for at blive ramt hårdt af covid-19. Hvis du har mulighed for at cykle, hvis afstanden er kort, så er det bedre end at tage bus og tog. Vask hænderne eller sprit af både før og efter din tur med bus eller tog.

Tog og bus er smittespredere, selv når der ikke er corona. Men du må gerne tage med toget. Hold afstand, undgå myldretider og sprit af eller vask hænder. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Kan jeg købe mad udefra eller gå på restaurant?

Restauranter er stadig lukkede for gæster. Det er dog en rigtig god ide at købe deres mad som takeaway. Smitterisikoen gennem fødevarer er nemlig meget lille, oplyser Fødevarestyrelsen. Det skyldes, at sygdommen smitter primært gennem dråber, som man får i lungerne eller åndedrætsorganerne.

Det tyder ikke på, at man bliver syg, hvis man sluger madvarer, som der er virus på. Så ja, køb endelig mad udefra.

Må man tage til fest, fødselsdag og bryllup?

Nej, det må man ikke. Regeringen har gjort det ulovligt at forsamles mere end 500 mennesker frem til 1. september. Det er dog stadig en dum ide at mødes til større forsamlinger, selv om der ikke er tale om 500 mennesker.

Frem til (i første omgang) 10. maj er det fortsat ulovligt at forsamles mere end 10 personer. Om det forbud fortsætter på den anden side af 10. maj, vides ikke endnu.

Må jeg tage rejse til udlandet eller tage i sommerhus?

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle unødvendige rejser til udlandet. Bliv i Danmark. Det er lidt mere kringlet med sommerhuset.

Det er generelt et problem at rejse frem og tilbage til sit sommerhus, hvis man altså opfører sig, som man typisk ville, nemlig også købe ind i nærheden af sommerhuset eller på anden vis være ude i samfundet omkring sommerhuset.

Men tager du for eksempel op i dit sommerhus i en weekend, tager alle forsyninger med hjemmefra og ikke gør andet end at køre direkte dertil og være indenfor i weekenden, inden du tager tilbage, så kan du godt. Det har professor i infektionsimmunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen tidligere fortalt til B.T.

Børn må gerne have legeaftaler. For eksempel på legepladser, da det er udendørs. Hold dog afstand og gå, hvis det er for mange mennesker. Foto: Kristian Djurhuus

Kan mine børn lege med andre børn?

Børn har behov for social kontakt med andre børn. Derfor må børn gerne have legeaftaler. Igen er der også en række forholdsregler, som man bør følge. Børn må ikke lege sammen, hvis et eller flere af dem har symptomer.

Derudover bør børnene i videst muligt omfang lege sammen udenfor. Det formindsker smitterisikoen. Sørg for, at børnene leger med få børn på samme tid. Store legegrupper bør undgås.